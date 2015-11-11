欧元遭政坛噩耗突袭 晚间德拉基会否落井下石？

最近几日欧元多头的日子可能要用“度日如年”来形容：美联储“三巨头”发出12月加息的强烈暗示、10月非农报告“亮瞎双眼”、欧银内部传出12月几乎铁定会降息的信息。对于欧元走势“雪上加霜”的是，本周欧洲政坛也不太平，葡萄牙和西班牙的政治不确定性提供了一个抛售欧元的借口。

周三(11月11日)亚市早盘，欧元/美元报1.0737，隔夜曾跌破1.0700关口，为六个多月来首次。欧元/美元继跌破上周五低点1.0704之后，一度探低至1.0674。

由于欧元承压，美元指数突破非农公布后创下的高点99.35，创下七个月新高99.50，最新报99.07。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，11月3日当周，期货市场投机客持有的欧元空头头寸约为13.4万口，规模为6月来最大。

欧洲政坛局势让欧元成为“靶子”

葡萄牙中右翼政府的计划周二在议会投票中遭否，现任政府被推翻，为左翼联合政府上台铺路。这是自1974年独裁结束之后针对民选政府采取的首个这类措施。

葡萄牙议会以123-107的投票比将仅上台11天的中右翼政府赶下台，这导致投资者担忧政局不稳和该国可能放弃与之前国际救援关联的削减支出计划。

反对推行紧缩措施的在野社会党、共产党及左翼政党，在占有国会过半数议席下，否决政府提出的施政建议，迫使新政府辞职。

葡萄牙议长Eduardo Ferro Rodrigues表示，议会拒绝了总理科埃略(Pedro Passos Coelho)的政府组建计划。

科埃略在上个月的选举中获得领先，但失去了多数优势，因很多选民不支持他采取的撙节举措。

科埃略周一曾警告称，脱离改革与履行对欧元区承诺的道路，将对该国产生“破坏性”影响。

分析师人士指出，葡萄牙下任政府可能是由中左翼的社会党、共产党以及极端左翼的左翼集团联合组成，社会党领袖科斯塔(Antonio Costa)或成为下任总理。

Commonwealth Bank资深外汇策略师Elias Haddad表示：“葡萄牙的政治不确定性对欧元不是好兆头，不过不大可能发生希腊那样的状况，因为葡萄牙的财政状况比希腊更可控。对欧洲央行进(ECB)一步宽松政策的预期将继续使欧元承受下行压力。”

此外，西班牙加泰罗尼亚地区议会已经于周一投票通过了一项动议，宣布启动独立进程。

据外媒报道，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)将通过向宪法法院提起诉讼的方式来加以阻止。

等待德拉基讲话

四位欧洲央行管委会委员周一表示，欧银内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。降低存款利率旨在鼓励银行不再将资金存放在欧洲央行，并开始贷款以刺激经济增长。

因资金将离开欧元区寻找更佳的回报，这能让欧元走弱，与此同时，由于进口将变得昂贵，此举也能提振通胀率。

欧洲央行在2014年9月将存款利率下调至负0.2%，并称不能再调低了。但其它央行进一步调低了利率，包括瑞士和丹麦央行都将央行存款利率进一步调降至负0.75%，这表明进一步下调是有可能的。

欧洲央行的三位政策制定者表示，目前的争论焦点在于调降利率的幅度，一些人认为下调0.1个百分点已经被市场纳入预期，因此产生的影响将很小。还有两位政策制定者称，欧洲央行应该采取更大胆的行动，与其近期货币政策行动均超过预期的传统相一致。

DailyFX表示，周三市场将关注欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)讲话的讲话，若他重申10月议息会议上的宽松倾向，欧元/美可能进一步下行刷新低，市场将直接指向欧洲欧央行12月议息会议。德拉基定于北京时间周三21:15发表讲话。

德拉基在10月22日的货币政策决议后发出了最为鸽派的声音，他称欧洲央行将于12月扩大经济刺激规模，并且保留了扩大资产购置措施规模和进一步下调存款利率这两个选项。

德拉基当时并暗示，三位成员主张在10月会议上就采取行动。受此影响，欧元/美元当日暴跌2%，至两个月低点。

欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)终值较上年同期下滑0.1%，远逊于央行略低于2%的目标，因此有人呼吁欧洲央行扩大或延长其每月600亿欧元的资产购买计划。

欧洲央行行长德拉基11月5日重申，将在12月的下次会议决定是否需要扩大购债计划的规模。欧洲央行今年3月启动该计划，以扶助通胀率重回欧洲央行目标。

自欧洲央行暗示可能扩大资产购买计划规模，并可能进一步下调存款利率以来，欧元/美元在两周内重挫近6%。

尽管欧洲央行官员不断重申他们的目标不是汇率，但他们承认欧元贬值有助于通过提振出口和推高进口价格来重振经济和通胀。按贸易加权水平衡量，欧元汇率今年已经下滑近7%。

苏皇证券(RBS Securities)驻康涅狄格州斯坦福的外汇策略师Brian Daingerfield说道：“欧元/美元下跌的理由还是很有说服力；可供选择的宽松措施很多，他们还没达成共识，但是目前可以相当肯定的是，欧洲央行会扩大宽松措施。”

逾20年未现局面将重演？

与欧洲央行形成鲜明对比的是，由于上周五出炉的非农就业报告乐观，美联储(FED)目前很有可能考虑在下月实施近十年来的首度收紧货币政策。强于预期的非农就业数据后，美联储12月加息的概率升至68%。

上周五公布的数据显示，10月美国非农就业岗位增加27.1万，远超接受路透调查经济学家预期的增加18万。

美银美林(BoA Merrill Lynch)指出，假如欧洲央行在美联储加息的同一个月采取降息举措，则将会是至少20年多来首次出现这种情况。美联储加息与德国央行降息同月出现要追溯至1994年5月(德国央行曾是欧洲央行前身)。

高盛集团(Goldman Sachs)分析师们认为，欧元/美元存在大量下行空间。高盛报告显示：“我们依然预计，欧元/美元将在欧洲央行12月会议前触及1.05，并在年底前达到平价。”

高盛并称，欧元/美元可能在未来12个月内跌至0.95水平；假如实现这一预期，则表明欧元/美元还要自当前1.0730水平再下滑约11%。

分析师表示，10年期美国国债收益率与德国国债收益率之差扩大，可能支撑美元并让欧元继续处于守势。该收益率之差目前为167基点。

CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch称：“如果美债和德债利差升至170个基点以上，预计将看到欧元进一步走软。”

丹斯克银行(Danske Bank)外汇分析师指出，根据最新公布的自10月27日至11月3日的一周数据，显示欧元/美元连续第2周建立空头押注。

该行分析师指出，虽然欧元/美元上上周走势主要受欧洲央行行长德拉基鸽派言论影响，但上周欧元走势主要受美联储在货币政策会议上释放的鹰派措辞驱动，但结果都是令欧元空头大幅增加，创下年内6月以来最为悲观水平。后市方面，欧美相对利率水平差异料将驱动美元进一步走强，预计欧元/美元将测试多年来低点1.0458。