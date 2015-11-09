俄罗斯与伊朗正“秘密”开辟中东原油通道

俄罗斯寻求通过石油贸易扩大自身影响力，能源资讯网站OilPrice.com注意到，最近一宗鲜有报道的交易透露了这方面的新动向：俄罗斯将借道伊朗，在中东波斯湾地区开辟全新的原油出口通道。

OilPrice文章评价，从报道来看，俄罗斯接近达成石油船运出口“秘密通道”的协议，开辟通道将通过俄罗斯与伊朗的交易完成。伊朗可能为俄伊两国的原油互换敞开大门，促进俄罗斯出口的石油流入亚洲及其以外地区。当地时间上周一，伊朗石油部副部长Amir Hossein Zamaninia向国内媒体表示，俄罗斯能源公司的代表将在上周抵达伊朗，商讨互换交易。

从下图显示的地理位置可见，俄罗斯缺少太平洋和大西洋以外的石油出口海运通道，伊朗在波斯湾地区有港口，这方面的条件更好。而俄罗斯在里海的港口又是伊朗不具备的海运优势，所以如果俄方向伊朗开放里海的港口，让伊朗受益，作为交换，俄罗斯产的原油也有可能经伊朗流出。

OilPrice文章认为，这样的互换交易将使俄罗斯史无前例地得到印度洋附近市场的通道，极大改变这一地区的石油市场形势。现在还不清楚俄罗斯和伊朗可能协议多少原油参与这类互换，有必要留意两国相关会议结束后公布的细节。