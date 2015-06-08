乌东部战火重燃 G7集团誓言继续对俄制裁

上周乌克兰东部民间武装与政府军发生了数月来最为激烈的交火，导致数十人伤亡。七国集团(G7)领导人周日(6月7日)在德国巴伐利亚阿尔卑斯山区举行的峰会上誓言，要继续对俄罗斯实施制裁。

七国集团(G7)领导人周日(6月7日)在德国巴伐利亚阿尔卑斯山区举行的峰会上誓言，要继续对俄罗斯实施制裁，直至俄总统普京及其支持的乌克兰分离主义分子全面执行乌克兰和平协议的条款。

上周乌克兰东部民间武装与政府军发生了数月来最为激烈的交火。乌总统顾问比留科夫随后在社交网站上发布消息称，截至当地时间6月3日21时，乌军在冲突中有3人丧生，38人受伤；民间武装方面10人死亡，80人受伤。

乌军方表示，东部民间武装于周三凌晨投入千余兵力，并动用坦克等重武器对多处乌军阵地发起攻击。为阻止大规模攻势，乌军一面调派增援部队，一面将按明斯克停火协议要求撤离的重武器运回，但提前将该决定通报了相关方面。

G7与会领导人希望俄罗斯和乌克兰遵守2月12日在白俄罗斯首都明斯克签署的停火协议。该协议使乌克兰东部亲俄分离分子与政府军之间的战斗基本停止。

欧盟领导人曾在今年3月时一致同意，继续就俄罗斯进行制裁，直至明斯克停火协议得到完全履行，实际上是将制裁时间延长至年底。不过正式决定尚未做出。

德国总理默克尔表示，放松制裁主要是看俄罗斯及其在乌克兰的表现。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)进一步表示，“如果任何人想讨论改变制裁机制，只会使制裁更加强化。”