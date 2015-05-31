希腊有意加入金砖银行 俄罗斯已表态支持

希腊生产、环境和能源部长Panagiotis Lafazanis周五表示，希腊目前正在筹备，可能申请加入金砖银行。目前已获得俄罗斯的支持。

雅典-马其顿通讯社（AMNA）有一个多世纪的历史，是希腊的官方通讯社。

Lafazanis称：“在与俄罗斯副财长Sergey Storchak后，我们确保了俄罗斯对于希腊加入金砖银行的关键性支持。”

此前，彭博新闻社报道，一名希腊官员在发送给记者的电邮中表示，俄罗斯副财长Sergei Storchak与希腊总理齐普拉斯通话时提议希腊成为由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非成立的新开发银行的第六名成员国。

希腊总理齐普拉斯称，热盼于6月18-20日参加圣彼得堡经济论坛时，与金砖五国的领导人讨论此事。

Lafazanis还补充了一些关于如何提交申请的技术细节，以便在希腊政府内部讨论结束后该方案能够被接受。

Lafazanis还提到，双方还谈到了俄罗斯银行向希腊企业提供贷款的诸多细节，这些企业将承担途径希腊至俄罗斯的天然气管道建设。

“管道运营后产生的利润将用于偿还俄罗斯的贷款。该管道与两国之间的其他贷款和经济援助无关。”

6月5日，希腊需向IMF偿还3亿欧元贷款，希腊官员此前已多次警告，如果没有外部援助将无法履约。即便6月5日希腊如期还贷，在6月12-19日之间，希腊还需要偿还总额高达13亿欧元的三笔债务。

IMF总裁拉加德（Christine Lagarde）坦承，4个月的谈判都未能让双方更接近于达成解决方案，她无法“排除”希腊退欧的可能。