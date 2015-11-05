变盘时点临近 黄金谨防“多杀多”

近半个月来，经历小幅反弹的COMEX黄金转而进入阴跌状态，累计跌幅逾5%。王琎青认为，此次美联储议息会议声明偏鹰派，对美国经济展望偏乐观，未来美元指数上涨以及美国国债收益率的攀升将对金银价格构成较大的利空影响。

近半个月来，经历小幅反弹的COMEX黄金转而进入阴跌状态，累计跌幅逾5%。同一阶段内，国内沪金前期多头表现顽强，价格相对抗跌，但最终仍不敌空头势大，最近五个交易日连续下挫，沪金主力1512合约五个交易日累计跌幅达4.66%。

美联储会议纪要显示美联储12月加息概率明显增加以及全球范围内的通缩压力是金价反弹夭折的主要因素。本周五非农数据即将揭晓，该数据对美联储考虑是否在12月升息至关重要，或成为市场变盘重要诱因。

“目前对黄金市场而言，最大的威胁来自于过去几周期金市场的大量多头头寸。一旦金市出现风吹草动，市场可能就会出现多杀多的情况。”业内分析人士提醒。

两因素致金价阴跌

“近期黄金价格持续下跌，其原因主要来源于两方面：一是美联储会议纪要显示美联储12月加息概率明显增加，美元汇率和实际利率同步上升，这增加了持有黄金的机会成本；二是中国、欧美公布的物价指标显示全球通缩压力依旧存在，因此对于零息资产的黄金而言其面临保值需求疲软的压力。”宝城期货金融研究所所长助理程小勇指出。

10月29日凌晨美联储议息会议货币政策声明措辞成为影响金银价格最为重要的因素。美联储对于美国以及全球经济的展望偏乐观，其措辞中撤销了“全球经济和金融形势可能抑制美国经济”的表述，转为称美联储将关注国际形势，显示出美联储认为在全球其他经济实行货币宽松政策之后世界主要经济体的经济下行压力将会减缓，特别是中国。同时，全球金融市场特别是股市出现较为明显的反弹，股市下行压力的减缓也是美联储措辞偏乐观的原因之一。

“目前美债收益率、美元指数以及美股继续上行，市场更愿意去配置美元资产而不是黄金。在欧元区可能将继续维持甚至扩大量化宽松规模以及美联储可能在12月中旬启动加息计划，欧美间的利差交易盛行(借欧元买美元)，推升美元资产，利空贵金属。”金策黄金研究员王琎青指出。

王琎青认为，此次美联储议息会议声明偏鹰派，对美国经济展望偏乐观，未来美元指数上涨以及美国国债收益率的攀升将对金银价格构成较大的利空影响。

非农数据再临 变盘点临近

继上述议息会议之后，本周五美国将公布10月非农数据，此次的非农数据对美联储考虑是否在12月升息至关重要。

对于周五将要公布的非农数据，目前市场的预测是增加18万人。而8月、9月美国新增非农就业人数均低于此前20万人的规模，低于市场预期。但美联储10月份的议息会议声明中表示整体看劳动力市场的指标表明，自今年早些时候以来，美国劳动力市场的闲置在减少。

“对于本周即将公布的非农数据，与上个月数据相比，估计可能偏向稳定，原因在于美国已经公布的ISM制造业PMI中分项数据就业指数不乐观。但有美国服务业占据经济部门大部分比重，服务业就业人数增加在一定程度上会抵消制造业就业人数的疲软。因此，预计10月非农数据持稳的话，那么市场对于美联储加息预期会继续升温，金价继续承压。然而，如果非农数据不及预期，那么美元会暂时回落，金价跌势可能会暂时放缓。”程小勇认为。

世元金行分析师杨雪研表示，只要10月非农就业人数净增加16万人以上，美联储将会十分乐意在12月加息，对黄金而言将会是重大的利空；而13.5万到16万的增长则较为微妙，若失业率同时下降则美联储将加息，若上升则美联储会按兵不动，其对黄金价格的影响比较难以预测，利多与利空风险并存；但若非农人数增长低于13.5万，这将引发美联储对其增速下降过大的担忧，而黄金价格届时将会受到大大提振。

警惕“多杀多”

“由于黄金一直都是资产配置中对冲不确定性风险或者资产保值的标配，因此如果全球继续保持物价低迷的趋势的话，黄金价格将一直会处于低位，成本支撑并不可靠。”程小勇说。

值得警惕的是，金银市场已累积了大量的多头，王琎青担心这会成为目前金银市场潜在的最大利空。以美国COMEX黄金期货为例，其非商业净多头持仓已从9月中旬4万手大幅增至10月下旬的15万手。

“目前对黄金市场而言，最大的威胁来自于过去几周期金市场的大量多头头寸。一旦金市出现风吹草动，市场可能就会出现多杀多的情况。美国COMEX期银净多头持仓从过往历史统计看更能反映此种情况。”王琎青说。

他表示，目前期银净多头持仓数量攀升至5.7万手之上，根据之前的历史统计，每当COMEX期银净多头持仓量攀升至5万手之上时，往往会对应白银的阶段性高点，也就是说当市场中充斥着大量看多和看多言论时，市场将进入到重要的变盘窗口。而近期金银自高位回落的走势正好印证了用持仓分析法能够较为准确的判断金银阶段性顶部和底部。