巴西石油因罢工丧失七分之一产能，国际油价应声跳涨

巴西最大的石油工人工会罢工导致巴西石油公司石油和天然气产量大规模下滑，而该公司副董事长仅上任两个月后就提出辞职。这一消息推动国际油价在周二(11月2日)大幅跳涨。

巴西石油公司周一指出，罢工影响公司13%的石油日产量和14%的天然气日产量，即影响273，000桶的石油生产和730万立方米的天然气生产。

此前，石油工人联合会或代表钻油平台和炼油厂工人的工会组织FUP在上周六(10月31日)开始抗议巴西石油公司一系列的资产销售计划。再此之前，该联盟和公司就该问题举行超过三个月的谈判。

巴西石油公司表示，它采取必要的措施以维持生产，并指出尽管罢工对巴西石油和天然气生产造成影响，正常范围内的能源产量分配已经开始，而且没有出现预测中的市场能源短缺现象。

公司周二(11月3日）在另一场合指出，其备用的董事长小托雷斯(Clovis Torres Junior)在上任仅仅两个月后，因个人原因离职。巴西石油公司前主席费雷拉(Murilo Ferreira)提出请假后，小托雷斯先生在9月份被任命为候补主席。费雷拉自己认为只在今年4月份担任该主席，期间由于大规模腐败丑闻之后该进行了要管理层改组。他的请假引发了外界对公司董事会混乱的质疑，这一问题将在周二（11月3日）的声明中再次浮出水面。

最重要的事情是，本周早些一位名叫巴塞拉尔(Deyvid Bacelar)的董事会成员在罢工工人抗议期间被逮捕，之后被释放。这位董事会成员声称，他是在周一（11月2日）午夜前， 在北部巴伊亚州巴西石油公司炼油厂外被逮捕的。他被告知逮捕他的理由是不尊重权威。他说他受到警察几个小时的盘问后才被释放。巴塞拉尔在之后的电话采访中称，这事件简直就是”超现实主义“。南圣弗朗西斯科小镇上的警察代表确认了此事。

但是，巴西国家石油公司的代表没有对巴塞拉尔先生被捕做出评论。

巴西的第一家炼油厂Landulpho Alves之外的小规模的抗议是全国大罢工的一个缩影。巴西石油公司计划在今明两年放弃超过150亿美元的资产，2019年将放弃580亿美元。 该项计划是处理腐败丑闻导致账面价值削减和超过1300亿美元债务而进行的削减成本的一部分，为巴西能源产业最大的一次还债计划。

工会FUP指出，成本削减将导致数以千计的员工失业，并会对已经很疲软的巴西经济造成负面影响， 因为巴西经济在很大程度取决于巴西国家石油公司提供的工作岗位。