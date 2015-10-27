中国降息未能点燃亚洲股市热情

世界第二大经济体中国上周五宣布降息的消息本周在亚洲市场引发了不同的反应。

中国人民银行（央行）在上周五交易日结束后宣布将一年期基准利率降至4.35%，并同时下调银行准备金率。 中国上证指数周一上涨0.5%，而香港恒生指数则下跌0.2%。

上证指数周二开盘后一度出现了超过2%的大跌，这与多年来中国货币政策放松后股市立即大涨形成鲜明反差。

中国政府希望通过放松货币政策刺激经济增长，从而保住全年7%的经济增长目标。

上周公布的中国经济数据显示，今年第三季度中国经济增速降至6.9%，为全球金融危机以来的最低季度增幅。

中国海通证券分析师张崎表示，央行的双降政策轻微地提振了市场。中小企业和证券公司表现比较活跃。

“但在本月股市出现大涨之后，市场在进行调整。一些投资者开始借此机会出售股票从中获利。”他说。

中国最大的再保险公司中再集团周一在香港上市，股价上涨3%。中再集团以20亿美金的首次募资额成为香港今年规模最大的一次上市新股。

澳大利亚的标准普尔200指数周一下跌0.07%，韩国的Kospi指数则上涨0.38%。 日经225指数当天上涨0.65%。

市场走势

欧洲央行（ECB）上周表示正在考虑更多的经济刺激计划，这一信息刺激了亚洲市场。

尽管周一亚洲各大股市表现不一，但分析认为中国的降息举措会促使美联储退后加息的计划，美联储定于本周开会讨论加息事宜。

“中国此次降息降准后，还可能进一步采取降低贷款利率和定向降准措施。”IG Markets的卢卡斯（Evan Lucas）表示。

“考虑到中国三季度的通胀和制造业数据，这些举措并不让人吃惊。让人吃惊的是中国央行等待了这么就才扣动扳机。”他说。

“更值得关注的是中国宣布取消存款利率上限。这是中国实现利率市场化的巨大一步，显示了中国推进金融市场化改革的决心。”卢卡斯表示。