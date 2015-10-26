欧/美及镑/美日内走势及前景分析

周一10月26日内欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：日图超卖，关注德国IFO。欧元/美元上周五欧洲时段交易于1.11附近，北美时段跌至1.10，中国央行意外减息推动美元广泛走强。2个交易日内汇价跌破关键支持以及自3月低点以来的上行趋势线支撑。

基本面上建议关注德国IFO经济景气指数。过去数日德国对中国的风险变得越发明显，尤其是德国贸易帐数据显示该国出口大幅放缓。欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)表示德国经济对中国的敏感性甚于其他欧盟国家。德国对中国的出口占其总出口的10%。因此，本交易日公布的德国IFO商业景气指数、现况指数和预期指数可能意外下行，导致汇价跌破1.10。任何负面的数据将提升欧洲央行扩大刺激的规模，打压欧元。

技术上来看，欧元/美元在过去两下挫，导致1/4小时图指标超卖，好于预期的数据将引发技术性反弹，推动汇价触及1.11，一旦收盘于1.11上方多头将回归。疲弱的IFO数据将导致汇价跌破1.10，并打开跌向1.0954（6月29日低点）的大门。

英镑/美元：空头主控市场，美国市场收紧。欧洲央行的宽松预期和中国央行减息导致美元全面上扬，推动英镑/美元跌至1.5306，汇价收盘于200日均线1.5331下方，上周公布的英国零售数据强劲，未能推动汇价突破趋势线阻力。

德拉基暗示12月调整QE，中国央行减息推动美元全面上扬，使得本周美联储决议公布前再度收紧。因此，美联储提升加息前景的空间不大 ，本周做多美元是风险交易。

日内关注英国10月CBI趋势调查。数据可能显示总订单和出口订单进一步恶化至-9，因海外需求放缓。疲弱的数据并不意外，但将打压英镑。之后强劲的美国新屋销售将提振美元。

技术面上来看，汇价跌破1.5387看跌。本交易日汇价温和反弹至200日均线1.5331，日内收于1.5387下方，此前破败1.5107-1.5509升势的50%回撤位1.5308。日内汇价跌至1.5260(1.5107-1.5509升势的61.8%回撤位)-1.5248（4-7月升势的50%回撤位）。上行方面，汇价将尝试1.5387，不过破败1.5387将强化空头动能。之后收盘于1.5387上方才能打开重测1.5430(日图趋势线阻力)的大门。