分析师连续第三周看多下周金价走势

周五(10月23日)公布的最新调查显示，因黄金支持的交易所交易产品(ETP)攀升至7月以来最高位，黄金交易员、分析师连续第二周看多下周金价，且对下周金价看多程度升至5个月高位。

在接受调查的24位黄金交易员及分析师中，13人看涨(54%)，10人看空(42%)，1人看平(4%)。

据彭博通用定价显示，截至10月22日，投资者本周通过基金买入8吨黄金。

随着投资者向ETFs注入3.93亿美元资金，黄金、白银再次“闪闪发光”。

金价本周收跌，结束之前两周的连涨。国际现货黄金10月23日当周累计收跌12.60美元，跌幅1.07%，收报1164.00美元/盎司，最高上探1180.30美元/盎司，最低下探1158.81美元/盎司。

近期公布的美国经济数据令市场对美联储加息预期发生了些许改变，美元强劲上涨令黄金自3个半月高位回落并失守200日均线。黄金未能突破1200美元/盎司关口，上行动力减弱。欧洲央行周四意外高歌一曲，欧元2日跌幅高达约350点，美元则全线飙升一举攻克95、96以及97关口。中国央行周五毫无预警祭出双降措施，美元持续持续走强，黄金先涨后跌。此外，本周稍早公布的中国三季度GDP数据优于预期，略微缓解了近期市场对该国经济放缓的担忧，使得避险情绪有所降温。

中国国家统计局周一公布的数据显示，三季度GDP同比增长6.9%，略高于预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低；三季度GDP环比增长1.8%。

CMC Markets市场策略师Colin Cieszynski表示：“目前影响黄金的最大因素就是美元的走势，以及美联储何时升息，升息幅度又有多少。”

一名香港的交易员表示：“目前黄金走势紧跟美元，在上周的数据之后，美联储12月升息的可能又重新回来了。”

原油本周疲弱不堪一度拖累黄金的表现。EIA周三公布最新的库存数据显示，截至10月16日当周，美国原油库存连续两周暴增，这与美国石油学会公布的，增长710万桶有约90万桶的差距。

尽管欧洲央行周四如市场预期般按兵不动，但欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)却释放了进一步宽松的信号，受超级马里奥口头打压，欧元/美元重挫，美指飙升。

此外，本周公布的美国初请以及成屋销售等数据均表现靓丽，多重利好令美元多头倍受鼓舞，黄金则展现出较强的抗跌韧性。

Metals Focus分析师Phil Newman表示，他认为一旦美联储最终开始加息，黄金仍然有可能重新上涨。Phil Newman表示，美联储货币政策决议对于黄金市场至关重要，尽管美联储加息一直是黄金市场下行压力来源，但Phil Newman认为，一旦美联储加息，黄金以及贵金属市场其他产品将会重新回到涨势。

金价周五经历过山车行情，因中国一年来第六次放宽货币政策后，美国升息的预期重燃，推动美元攀升至逾两个月最高，且美股上扬。中国央行意外降息不久后，金价在纽约早盘一度攀升逾1%，至日高1180美元/盎司。

投资者最初押注美联储可能因全球经济脆弱而被迫推迟升息，但稍后买盘增加，因市场认为中国的刺激举措和乐观的美国数据使联储在今年升息的可能性增强。

美国股市上扬也削弱了黄金的避险吸引力。另外，美元兑一篮子主要货币攀升至8月19日以来最高，进一步打压金价。

“中国降息带来的影响因市场乐观情绪增强而消退，”BMO Capital Markets的基本和贵金属交易部主管Tai Wong称。

“美股攀升和国债收益率反弹重压金属价格，金价一度跌至1170美元/盎司之下，日交易商结清头寸，金价在1160美元之上未获得任何较为强劲的支撑。”