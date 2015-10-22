IMF前高管支持人民币成为储备货币

人民币能否成为国际储备货币，今年年底即将揭晓。虽然美国公开表示，支持人民币在符合国际货币基金组织（IMF）条件前提下加入IMF特别提款权（SDR）货币篮子，但美国政策和学术界却普遍担心这可能削弱美元地位。

对此，美国康奈尔大学教授、IMF前中国部门负责人埃斯瓦尔·普拉萨德认为，人民币纳入SDR篮子可能在技术层面还不成熟，但是恰逢其时，因为人民币的影响力正不断扩大。其结果对中国、美国和国际货币体系都有好处，没有充分理由拖延下去。

普拉萨德日前在《华尔街日报》撰文说，将人民币纳入IMF储备货币篮子，并不意味着人民币将冲击美元作为主导性全球储备货币的地位。其真正意义在于，可能会影响中国银行业和其他市场化经济改革的进程。而这些改革将决定中国经济是否能走上一条更好、风险更低的增长道路。如果中国的改革停滞不前，全球市场将感受到痛苦。

为让人民币成为重要的国际货币，普拉萨德认为，中国需在国内进行一系列改革，包括改进和加强银行系统监管，拓宽金融市场范围（包括增加基本外汇衍生产品），放宽资本流动限制，让人民币汇率由市场决定等。这类改革将完善金融市场，提高资源在国民经济中的配置效率，使中国经济更趋平衡，实现可持续的增长。

人民币国际化理念日益深入人心有助于中国政府化解改革中遭遇的阻力。

中国央行已经承诺在2015年全面放开银行存款利率。这会加大银行在争取存款上的竞争，进而推高利率，令存款者受益。小型银行将能够更有效地与大型银行竞争。尽管大型银行反对这种利率改革，但是中国央行已经指出，由市场来决定国内利率水平是判断人民币有资格被纳入SDR货币篮子的一条重要标准。

理论上来讲，由于人民币并不能自由兑换，其汇率也并未完全由市场决定，所以从技术上来说人民币并不完全具有储备货币资格。但是，普拉萨德认为，这一问题更多涉及的是国际地缘政治，而非经济。

曾在IMF担任中国部门负责人的普拉萨德认为，对于IMF来说，是否将人民币纳入SDR货币篮子的决定对于该组织的长期存在具有一定意义。

IMF在给予新兴市场公平投票份额的问题上进展缓慢，该组织不希望自身存在的合理性受到进一步冲击。若不将人民币纳入SDR货币篮子，那么就会让新兴市场决策者们的担忧具体化，即IMF仍旧是一个由发达经济体掌握、并为发达经济体谋利的组织。

他还指出，得到IMF的认可肯定会有所帮助，但最终，市场因素才是人民币成为储备货币的根本原因。

普拉萨德呼吁，美国政府应当欢迎人民币寻求获得储备货币地位。在被纳入SDR货币篮子后，中国将更有理由维持IMF在国际金融体系中的重要地位，而且中国金融市场开放或将为美资银行和保险商等企业创造机会。