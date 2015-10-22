国企利润加速下滑 1-9月降幅扩大至8.2%

9月国有及国有控股企业(以下简称国企)利润大幅下降，导致1-9月国企利润降幅从1-8月的-6.6%迅速扩大至-8.2%。

地方国有企业利润连续两月出现同比下降。1-9月地方国有企业利润同比下降2.7%(1-8月同比下降1%)。

分行业来看，交通、电子、电力和化工等行业实现利润同比增幅较大；石化、石油和建材等行业实现利润同比降幅较大；钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。

以下是财政部公布的国企主要经济效益指标情况：

(一)营业总收入。1-9月，国有企业营业总收入330571.7亿元，同比下降6.1%。(1)中央企业199497.6亿元，同比下降8%。(2)地方国有企业131074.1亿元，同比下降3%。

(二)营业总成本。1-9月，国有企业营业总成本321406.3亿元，同比下降5.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降0.9%、下降0.5%和增长10.2%。(1)中央企业190951.1亿元，同比下降7.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别下降4.6%、下降2.4%和增长10.9%。(2)地方国有企业130455.2亿元，同比下降2.3%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.1%、2.1%和9.4%。

(三)实现利润。1-9月，国有企业利润总额17428.5亿元，同比下降8.2%。(1)中央企业12459.4亿元，同比下降10.2%。(2)地方国有企业4969.1亿元，同比下降2.7%。

(四)应交税金。1-9月，国有企业应交税金28044亿元，同比增长0.2%。(1)中央企业21922亿元，同比下降0.2%。(2)地方国有企业6122亿元，同比增长1.7%。

(五)资产、负债和所有者权益。9月末，国有企业资产总额1171103.2亿元，同比增长17.1%；负债总额776827.6亿元，同比增长19.2%；所有者权益合计394275.6亿元，同比增长13.1%。(1)中央企业资产总额632037.5亿元，同比增长20.3%；负债总额427612亿元，同比增长24.2%；所有者权益204425.5亿元，同比增长12.9%。(2)地方国有企业资产总额539065.7亿元，同比增长13.5%；负债总额349215.6亿元，同比增长13.5%；所有者权益 189850.1亿元，同比增长13.4%。