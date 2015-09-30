IMF：全球低利率时代即将结束 警惕新兴市场天量债务

国际货币基金组织(IMF)周二(9月29日)警告称，新兴市场企业的债务规模总计已经达到创纪录的18万亿美元，这需要密切关注，因全球利率处于纪录低位的时代即将结束。

IMF在最新的全球金融稳定报告中指出，建筑、采矿和油气等“易受冲击的行业”的杠杆比率(企业债务与股权之比)已经大幅增加，而且愈发受到汇率风险的影响。

从地域上看，中国和拉美的变化最为突出，它们的整体企业杠杆比率目前分别接近120%和110%，建筑行业的杠杆比率则分别接近275%和200%。

IMF报告指出，“近年来杠杆比率上行趋势，自然引发担忧，因为很多新兴市场金融危机爆发之前，都伴随着杠杆比率快速增长。”

IMF还警告称，多年来利率处于纪录低位意味着，尽管资产负债表较弱，但新兴市场企业能够以较好的条件发行更多债券。

IMF补充道，“如果上升的杠杆比率和发债最近受到外部因素全球低利率的很大影响，那么企业更易受到全球金融状况收紧的左右。同样地，近年来企业与国家层级因素的重要性下降，则与市场可能低估风险的看法一致。”

大宗商品价格下跌和美国升息威胁等因素在今年形成一个近乎完美的风暴，冲击新兴市场。许多主要新兴市场货币兑美元去年下跌20-40%，这将令“未对冲”美元债务的偿还变得昂贵得多。

由于全球情势开始变化，IMF要求这些国家密切注意国内的大型企业。有必要取得更多数据，尤其是企业所持非本币债务规模等问题。

IMF认为，“随着发达经济体货币政策的正常化，新兴市场应该对企业倒闭数量可能增加的情况做好准备。”