中国统计局：2014年电子商务交易额突破16万亿元 年增近六成

中国国家统计局周一公布数据显示，2014年全社会电子商务交易额同比增长59.4%，达16.39万亿元人民币，其中自营平台占比过半，第三方平台占比超过四成。

统计局网站刊登新闻稿并称，第三方平台电子商务交易总额达7.26万亿元，占全部电商平台交易额的44.3%；其中，纯第三方平台上实现的电子商务交易额为7.01万亿元；混营平台的第三方电子商务交易额为0.25万亿元。

第三方平台电子商务交易活动集中度较高，阿里巴巴旗下的淘宝、天猫和京东等排名前20的第三方平台交易额合计6.22万亿元，约占全部第三方平台交易额的90%。

新闻稿指出，自营平台的电子商务交易总额达9.13万亿元，占全部电商平台交易额的55.7%；其中，纯自营平台实现的电子商务交易额为8.72万亿元，混营平台实现的自营电子商务交易额为0.41万亿元。

2014年全年，通过电商平台向企业销售的金额为12.75万亿元，同比增长62.8%；向消费者销售的金额为3.64万亿元，同比增长48.6%。

统计局将电子商务交易平台分为三种，即企业自建的电商平台（简称纯自营平台）、为其他企业或个人提供商品或服务交易的电商平台（简称为纯第三方平台）、既有第三方又有自营的混营平台（简称混营平台）。