全球企业并购大潮风起云涌 高盛成为最大赢家

全球经济复苏步伐放缓之际，各大企业并购大潮早已是风起云涌。而这一回，知名投行高盛(Goldman Sachs)又一次成为了最大的赢家。

据Dealogic最新的统计数据，今年以来，全球企业并购已经累计达到4万亿美元，创下历史记录水平。

就在本周一(11月2日)，Visa宣布，将以最高212亿欧元(约合234亿美元)现金加股票的方式收购欧洲同行Visa Europe。Visa将通过该交易把该公司的全球业务全纳入旗下。

此外，美国医药巨头辉瑞(Pfizer)上周宣布有意“迎娶”爱力根(Allergan)。爱力根生产肉毒杆菌素保妥适(Botox)，市值超过1100亿美元。

法国券商Aurel BGC分析师表示，大型并购风潮先在美国复苏，2014年吹向欧洲，目前可动用现金很多，贷款利率又超低。但他也强调，外部成长是个吸引人的选项，却也潜藏风险。

瑞银集团(UBS)的策略师上周警告称，全球企业并购当前正在陷入“过热”之中，这一状态将会逐渐降温，就像2007年投资者看到的那样。

在并购大潮中，医疗保健和科技企业成为“主力”，市场分析人士指出，这两大行业近年都存在自身的问题。

BMI Research的医疗保健、器械和药品负责人Jamie Davies指出，“这很像是一个‘大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米’的局面。企业们都在展望未来，而并购是他们的选择。”

而在这场汹涌的全球并购潮背后，高盛又一次成为了最大的赢家。数据显示，今年至今高盛收取的企业并顾问服务的费用已经高达1.39万亿美元，在同行中冠绝群雄。摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹(Morgan Stanley)利紧随其后。

高盛服务的企业包括向Perrigo提出收购要约的Mylan，被皇家荷兰/壳牌石油集团提出收购的BG集团，被联邦快递(FedEx)以43亿美元 提出竞购的TNT Express，该行并为Permira Advisers和Canada Pension Plan Investment Board计划以45亿美元收购Informatica Corp提供咨询服务。

市场分析人士指出，全球企业并购趋势或将延续到2016年。根据民调机构Ernst & Young的数据显示，有59%的企业计划在明年展开并购。