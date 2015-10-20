10月20日黄金：失守1170水平 关注1164支撑

国际金价周二(10月20日)亚市盘初仍徘徊在1170美元水平附近。周一(10月19日)因美国楼市数据向好，提振美元指数上探95大关，同时受油价暴跌和中国经济忧虑缓解的影响，金价当天纽约时段失守1170美元，并刷新1168.10美元/盎司，录得第三个交易日下跌。周二晚间投资者应当关注美国9月新屋开工数据，以及美联储官员的讲话内容。

技术面上看，日线级别上，隔夜金价下探1170美元，且收在200日均线下方，指标上MACD红色动能柱继续收缩，双线金叉开口进一步收敛，KDJ双线向下，整体风险偏中性。4H级别上，虽然指标显示金价仍有可能有调整需求，但只要守住1164美元(7月末升至23.6%回撤)上方，后市就依旧可能反弹。目前金价初步阻力位于1176美元，进一步阻力在1180、1190、1198/1200、1218/1220以及1232美元。下行方面，初步支撑在1170美元，进一步支撑在1164、1150、1136、1122、1112以及1100美元。

操作策略方面，周一亚市盘初短线曾建议在1175-1174美元轻仓逢低做多，目标看1183-1187美元，激进者看1190美元上方，止损设1173美元。从当天表现来看，止损被扫，策略失效。

周二整体并不建议做空，建议利用金价向1168-1165美元回撤的机会谨慎，轻仓逢低做多，目标看1174-78美元，激进者看1180美元上方，止损设1163美元下方。

黄金TD方面，周二短线同样建议谨慎、轻仓逢低做多。

基本面利好因素：

1.纽约联储主席杜德利(William Dudley)当天表示，由于对全球经济成长的顾虑，美国考虑升息还为时过早。他警告称，忽略全球经济仅是疲弱增长的这个事实，是个“大错误”。

基本面利空因素：

1.旧金山联储主席威廉姆斯周一表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。

2.全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国10月NAHB房屋市场指数攀升至64，为2005年10月以来最高，9月修正为61。

3.中国国家统计局周一稍早公布的数据显示，三季度GDP同比增长6.9%，略高于预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低。中国GDP增速放缓但略优于预期，投资者对硬着陆的担忧有所缓解，为全球市场提供支撑。该数据公布后金价下探1170.28美元/盎司日低。