上周美联储表现良好，加息势头再被点燃

来源：原创 作者：李哥





基本面：

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上周，道指涨0.8%，标普500指数涨0.9%，纳指涨1.2%

标普500指数收涨9.03点，涨幅0.45%，报2032.89点

道琼斯工业平均指数收涨74.62点，涨幅0.44%，报17216.37点

纳斯达克综合指数收涨15.82点，涨幅0.32%，报4885.92点"

技术面：

上周金价冲高1191.38，回落1177.34收盘，收带上影线的小阴线，macd保持看涨走势，1178.8是本周的关键阻力，日图周五收小阴线，与左侧周四影线构成乌云盖顶形态，macd死叉看空走势，如果本周不能突破1181.82，将扳回看空局势，另外如果不能下破1147.95，那么这也只是短暂的回调，4小时周期在今日亚盘没有过火的看空行情，macd形态滞跌偏空，K线居于布林中轨下方。ma5yuma10看空排列；欧元周五空头表现疲软，多头也不是很强势，macd走势看空，ma5与ma10关系有待确认。英镑方向依旧不明朗，亟待确认。

今日观点：

综上所述，金价走势，日内关注1181.8和1167.51两个点位，逢高做空为主，欧元和英镑走势不明朗，多观察，少交易。

今日思路：

阻力位1200.93、1191.38、1181.82；支撑位1168.91、1161.86、1147.95；

1、黄金1181.82不破做空，止损1191.38止盈1167.46、1147.95、1114.07；

2、黄金1167.46跌破做空，止损1175.06止盈1153.12、1147.93；

3、白银15.98不破做空，止损16.18止盈15.4、15.28；

4、加元1.2899企稳做多，止损1.2761止盈1.3143、1.3386；

5、澳元0.7251企稳做多，止损0.7223止盈0.7300、0.7349、

6、日元119.48不破做空，止损119.65止盈118.85、118.23；

7、欧元1.1351企稳做多，止损1.1315止盈1.1414、1.1476；

8、英镑1.5463不破做空，止损1.5507止盈1.5307、1.5150；

9、瑞郎0.9515企稳做多，止损0.9434止盈0.9659、0.9802、0.9148；

10、镑日184.38突破做多，止损183.83止盈184.84、185.30、186.76；

11、欧日135.04企稳做多，止损135止盈135.76、136.51；

12、美指94.27企稳做多，止损93.8止盈94.31、94.63、95.12；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差