每日比特币：秘鲁大选打比特币技术牌

多数比特币价格周五(10月16日)亚盘维持强势，延续近期震荡走高形态。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自252附近走高至256上方，此后虽回落至254附近，但本交易日亚盘仍再度升至256水平。

比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自220劲扬至224上方，此后一度回落至222水平，但本交易日亚盘进一步走高至224水平。

另一个报告显示，比特币/人民币昨日自1633附近走高至1669附近，此后震荡交投，本交易日亚盘进一步飙高至1675附近，现交投于1662水平。

行业方面，外媒报道称，秘鲁可行党(Peru Posible)正在寻求利用比特币的区块链技术帮助其进行总统竞选。 秘鲁可行党(Peru Posible)是秘鲁前总统Alejandro Toledo领导的一个政党，该党正在为明年4月总统选举做筹备。其竞选政策主任Hillmer Reyes在接受当地El Comercio报社采访时表示，该党建议使用区块链技术来缓解社会矛盾、打击腐败现象。 Hillmer Reyes指出，一些社会问题上的分歧往往造成社会冲突，而区块链技术可以作为一个潜在的解决方案。