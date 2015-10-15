这一连日暴涨的商品已显贵？市场或将真正迎来“甜蜜”拐点

在连续4年持续下跌后，2015或许是糖类期货的筑底之年。

洲际交易所(ICE)原糖期货周三(10月15日)接近上周触及的8个月高位，巴西货币雷亚尔上涨和技术面强劲为市场提供支撑。期糖上涨，在结算窗口期间录得日内大部份涨幅，提振近月合约返回200日移动均线。

ICE-3月原糖期货收涨0.26美分，报每磅14.09美分，距离周五触及的8个月高位14.43美分不远。ICE-12月白糖期货收涨5.10美元，报每吨386.50美元。

一系列供给忧虑助推ICE原糖期货自8月创下的7年低点10.44美分/磅大涨36%，至14美分上方。分析人士认为，由于全球各大生产商产量滑坡，糖类期货的涨势将延续。

巴克莱银行(Barclays)在近期发布的一份报告中指出：“在印度，季风季的提前结束以及巴西乙醇产量的提升可能足以导致市场进入供不应求的状态，就像2009年时的状态，当时糖价在短短4个月时间内大涨90%。”

过去数年来，糖价不断沉底，价格过去两年内下跌25%，因各国产量创出历史新高，但需求却没有什么改变。

巴克莱研究认为，印度季风季比预期温和，这一全球第二大白糖生产国今年的产量可能因此下降5%，即便印度已为厄尔尼诺现象做好了库存准备，但今年印度还是多半会从糖类进口国变为糖类进口国。“投资者需记得，2009年印度的干旱推动糖价升至30年新高。”

另一方面，据巴西国家能源局(Empresa de Pesquisa Energetica, EPE)的预估，全球最大的白糖生产国巴西正在增加乙醇产量，而甘蔗是关键的生产原料。巴西的乙醇生产在2014年总产量为286亿升，预计这个数字十年后将达到440亿升。

由于乙醇作为燃料的成本低于汽油，巴西正更多地使用乙醇。巴西雷亚尔兑美元44%的跌幅让进口显得尤为昂贵。尽管巴西是顶尖生产国，但该国仍需要进口燃料以满足国内需求。

Phillip Futures的商品经理Avtar Sandhu表示：“早先有关白糖的利好消息总是参杂着水分，因为产量方面总是过剩，但现在，实际供给出现问题，所以价格涨势有望持续。”

他警告说，市场可能在年底前出现供大于求的情况，但供应问题会在2016年重现。“干旱季早已在今年数次对巴西和印度构成影响，明年市场无疑会出现需求缺口。”