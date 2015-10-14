中国经济疑虑“迷雾笼罩” 澳元和纽元汇率走势或难见起色

周三（10月14日）亚市午后，澳元/美元位于0.7230附近水平徘徊，纽元/美元位于0.6685附近水平徘徊。

日内知名外媒分析师指出，澳元和纽元走势似乎仍难见起色，市场围绕中国和全球经济增长的担忧弥漫，令投资人转向较安全的政府公债。

日内澳元/美元自亚市盘初0.7245跌至0.7200附近，上一交易日更是下跌1.6%。

与此同时，包括巴西雷亚尔在内的大宗商品题材货币隔夜遭受重挫，因周二中国公布的进口跌幅大于预期，中国是全球最大的大宗商品进口国。

澳洲联邦银行（CBA）资深分析师Elias Haddad表示，“澳元疲软的一个原因依然是全球增长的担忧情绪，预计澳元/美元年底将跌至0.66。”

本交易日中国公布国通胀数据疲软，进一步加剧了市场围绕通缩压力的担忧。

市场分析师指出，当前澳元/美元支撑位于0.7190，若跌破则下看20日移动均线切入位0.7130。而上方阻力位于周一所触及的2个月高点0.7382。

日内西太平洋银行（Westpac）房贷利率意外提高，也对澳元构成了打压。

接下来澳洲联储（RBA）将于11月3日召开下次货币政策会议，料将维持利率在2.0%的纪录低位不变。银行间市场利率期货显示，澳洲联储11月份放宽货币政策的概率为27%，高于周二的20%。

此外，日内纽元/美元基本持稳于0.6670一线附近，上一交易日也下跌1.1%。

分析师指出，当前纽元/美元支撑位于0.6620，阻力位可看周一所创下的3个月高点0.6740。