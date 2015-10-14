日本政府下调经济评估 本月扩大宽松臆测升温

日本内阁府周三(10月14日)下调了经济评估，因产出下降，显示出海外需求疲软导致日本经济复苏停滞。同时，该国还下调了工业生产评估，因工厂活动萎缩且库存上升。上次日本调降经济评估是在去年10月。

整体评估低迷，增加了日本央行本月底会议的重要性，也令日本首先安倍晋三的经济政策受到更多的关注。

日本内阁府在经济月报中称，“经济呈逐步复苏趋势，但有一些弱点，最近工业生产减弱。”上月政府称，经济正在复苏，但部分领域复苏有所减弱。

今年8月日本工业生产意外下降，促使部分分析师暗示日本经济在7-9月可能萎缩，若果真如此，则意味着日本陷入技术性衰退。此前一季日本经济已经出现萎缩。

除了工业生产下降外，库存增加也是政府调低经济评估的原因。

日本内阁府称，出口正在恶化，消费者支出持稳，与上月评估相同。此外， 资本支出显示出复苏迹象; 但一些分析师称，资本支出趋势不明，因为经济数据好坏不一。

市场持续臆测，日本央行将在今年10月30日会议上扩大量化宽松政策，届时日本央行可能将下调国内生产总值(GDP)及消费者物价增长预估。

日本首相安倍晋三努力为经济带来新的活力，宣布一系列政策，改善日本福利体系，并更加适应日本人口快速老老龄化，但一些分析师担心安倍晋三的新经济政策过于模糊，可能不会带来他希望的巨大改善。