本周焦点：“恐怖数据”携手通胀 央行大佬密集登场

此前疲弱的美国非农就业报告以及措辞鸽派的美联储会议纪要令美元多头“苦恼不已”，美元指数在过去两周遭遇“滑铁卢”。本周美元多头将再度面临多重挑战：美国将公布素有“恐怖数据”之称的零售销售以及包括CPI在内的重磅通胀指标，同时至少有四名票委及多位联储高官密集登场。而欧洲方面，欧元区通胀和欧银高官言论将受到关注。此外，来自中国的经济数据也将受到高度关注。

因美国9月非农就业数据远逊于预期，且上周的美联储(FED)会议纪要措辞鸽派，并对强势美元发出警告，美元上周连续第二周下滑，上周五(10月9日)收报94.89。

美联储9月会议纪要显示，美联储认为经济正接近证明有理由加息，但决策者希望看到有更有力的证据显示全球经济放缓不会让美国经济脱离正轨之后再行动。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，10月6日当周美元净多仓降至208.9亿美元，此前一周为217.3亿美元。这是四周来美元净多仓第三次少于210亿美元。投机客自去年5月以来一直做多美元。

10月迄今美元指数下跌1.5%，不过年初至今上涨5.1%。

“恐怖数据”携手通胀登场

本周美国方面将发布一系列重磅经济数据，尤其是周三的美国零售销售，其“威力”或堪比非农。

由于美联储强调利率决定将取决于经济数据，而零售销售在美国经济中的重要性非常高，美国零售销售数据在过去一年中经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。

接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国9月零售销售月率升幅料自上月的0.2%提升至0.3%；9月核心零售销售月率料上升0.2%，上月为增长0.1%。

本周投资者还将关注通胀数据——包括周三的生产者物价指数(PPI)和周四消费者物价指数(CPI)，这是美联储做利率决定时要考虑的因素。

对美国经济不断增强将促使美联储加息的预期去年推动美元急升，成为拖累通胀下行的因素之一。鉴于美联储对中期通胀前景仍无把握，9月份CPI将格外受到市场人士的重点关注。

美联储9月保持利率不变的主要原因是，全球经济疲弱和金融市场大幅震荡引发人们质疑美国通胀能否像预期的那样向美联储设定的2%的目标回升。

外媒调查显示，美国9月PPI年率降幅料持平与0.8%；而9月未季调CPI年率料下滑0.2%，上月为0.2%。

美国劳工部上周五公布的数据显示，9月进口物价仅下跌0.1%，分析师之前预计，9月总体进口物价下降0.5%。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)曾指出，来自进口的通胀下滑影响终将会消退，之后美国通胀将趋于上行。上周五的数据看似支持了这一观点。

周五美国还将公布工业产出数据和密西根大学消费者信心指数。

上周四公布的9月份会议纪要显示，美联储官员们上月将利率保持在近零水平，自2008年12月份以来一直维持在这一水平，以留意中国经济增长增长是否会危及他们有关美国通胀将回升至美联储2%目标的预期。

联邦公开市场委员会(FOMC)上个月的决定加上美国9月份就业数据令人失望，已削弱投资者在美联储今年能够加息方面的信心，而美联储主席耶伦曾表示，她预计有理由在今年加息。

最新的联邦基金期货市场显示，2015年加息的可能性现在约为40%，相对而言，上月美联储会议之前这一可能性高于60%。

彭博经济学家撰文称，未来一周即将发布的数据虽然不会对12月份会议结果产生决定性作用，但意义仍然深远。8月份和9月份逊于预期的就业数据发布后，包括美联储官员在内的一些预测人士担心，美国经济已经没有能力，或者至少是没有足够的能力让通胀趋势回到令人满意的轨道上来。

此外，根据日程安排，本周FOMC将有四位具有投票权的委员讲话——亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)、纽约联储主席杜德利(William Dudley)和美联储理事会成员布雷纳德(Lael Brainard)；同时本周还将有多名没有投票权的地区联储主席也将发表讲话。

美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)上周末表示，美国经济可能强劲到足以让联储值得在今年年底之前加息的地步，同时告诫说决策者们正在关注较慢的国内就业增长以及国际动态来决定首次加息的具体时机。

纽约联储主席杜德利则指出，只要他对通胀和增长的预期维持在轨道上，他仍然预计美联储会在今年加息，不过这一看法“不是一个承诺”。

当被问及他是否仍在支持2015年首次加息的阵营，他说：“基于我的预期，是的我在，但它是一个预测。我们从现在到12月份会看到大量数据。”

FOMC今年还有两次会议，分别在10月27-28日和12月15-16日。

通胀数据会否暗示欧银将扩大QE？

欧元区方面，部分成员国本周将公布通胀终值数据，欧元区的通胀数据也将在周五出炉，预计将显示上月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期下滑0.1%。

欧洲央行(ECB)自3月以来每月向经济注入600亿欧元，作为推升通胀的举措之一，但目前为止该计划都未引起动物价上涨。

经济学家和投资者都在猜测欧洲央行是否会采取措施，以扩大其1.1万亿欧元的债券购买计划。

外界预计，欧洲央行最终将延长该计划的最终期限。欧洲央行10月22日将在马耳他召开下一次货币政策会议。

意大利联合信贷银行(UniCredit)分析师Martina von Terzi说道：“我们认为，欧洲央行将再度宽松政策，新刺激举措可能将反映出欧洲央行的避险意愿增强，管委会愈发意识到央行的通胀预期可能过于乐观，而且有必要应对欧元的上涨压力。”

但考虑到欧洲央行下次议息会议即将到来，大多数人已经做出押注，鹰派观点似乎将占上风，因此欧洲央行可能暂时不会延长或扩大量化宽松(QE)。

本周欧洲央行的一些重量级人物将发表讲话，因此如果他们的想法有变，那么这就是在10月22日议息会议前发出新信号的时机。

根据日程安排，欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)、管理委员会成员诺特沃尼(Ewald Nowotny)、以及执委会成员默施(Yves Mersch)会发表讲话。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周六在接受采访时表示，欧洲央行的QE计划运作好于预期，不过央行将需要比预期更长的时间来达到其通胀目标。

他说道：“我们对QE感到满意，因为这已经达到甚至超出我们最初的预期。虽然在现在看来，这将需要比此前预期稍长的时间让通胀返回并稳定在我们认为足够接近2%的水平，但这主要是因为石油价格的下跌。”

德拉基将借贷成本下降、信贷量上升以及小企业能更好地获得贷款看作是QE政策在发挥积极作用的信号。即便如此，在通胀率3月份以来首次低于零、新兴市场放缓构成风险的情况下，他已说过欧洲央行准备在必要时扩大其资产购买计划。

法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Ken Wattret在一份报告中表示，如果欧洲央行资产购买项目的改变未能在欧元区达成预期效果，那么进一步下调存款利率就会提上议程。

Wattret指出，由于欧元自春季以来的升值等一系列原因，对于欧洲央行会进一步下调存款利率的猜测可能有所升温；不排除下调存款利率的可能性，但预计欧洲央行进一步的政策宽松将把重点放在资产购买项目上。

报告指出，可能会把QE延长到2016年9月以后，时间可能是12个月；欧洲央行可以有多种选择，包括缩短延长的时间，或采用完全开放式的项目。

中国经济数据牵动人心

除了欧美货币政策前景，分析师聚焦中国，担心该国经济可能硬着陆，从而把那些刚刚走出经济低迷期的国家重新拽入衰退。

中国政府将于周二和周三分别公布9月贸易和通胀数据，若数据表现与预期偏离太多，则可能主导本周走势。

10月13日，中国中国海关将公布9月份贸易数据。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示，9月以人民币计的出口同比下降6%，与8月份降幅6.1%基本持平。

彭博亚洲首席经济学家欧乐鹰撰文称，若中国出口连续第三个月下滑，会进一步拉响经济增长的“警报”，并推高对于中国央行(PBOC)将屈服于市场压力、让人民币贬值的预期。

10月14日，中国国家统计局将发布9月份通胀数据。市场预期中值显示，CPI升幅将从8月份的2%小幅下滑至1.8%。

在10月10日周六至10月15日周四之间，中国央行将公布9月份信贷增长数据。普遍预估是：社会融资规模增量为1.2万亿元人民币，略高于8月份的1.08万亿元。

分析师指出，未来几周出炉的众多中国经济数据可能表现更加黯淡，增强中国政府将祭出更多刺激举措以防经济加剧放缓的预期。

德国中央合作银行(DZ Bank)分析师称：“过去几周动荡，加之外界持续担忧中国经济，这些数据也将受到格外关注，10月19日中国将公布国内生产总值(GDP)数据。”