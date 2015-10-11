中国央行将在伦敦发行央票 人民币国际化再添里程碑

周六（10月10日），中国央行即将在伦敦发行央行票据，分析师们表示，这是人民币国际化道路上又一里程碑，并将帮助金融机构更有效的配置资产。

本周四（10月8日）据不愿具名的知情人士对彭博社透露，央行将于1个月内在伦敦发行不超过50亿元人民币的1年期央票。此外据另一位不具名知情人士称，中国建设银行也计划在英国发行离岸人民币债券。

早在9月21日，中国和英国政府公布中国央行将于近期在伦敦发行人民币计价的央票，称此举有利于深化人民币市场，巩固伦敦作为重要的全球离岸人民币中心的地位。英方并表示支持人民币在满足现有标准的前提下在国际货币基金组织（IMF)本轮特别提款权一揽子货币 (SDR) 审查中加入SDR货币篮子。

除本次央行和建行去伦敦发行人民币央票或债券的计划外，中国政府还采取了一列措施推动人民币国际化, 包括加大开放国内金融市场，以及央行在网站上最新宣布将采纳IMF的所谓SDDS标准公布宏观经济数据，以提高数据的透明度、可靠性和国际可比性。

三菱东京日联银行驻中国的金融市场首席分析师李刘阳表示，近期中国央行和中资金融机构比较密集的在英国市场准备发行人民币产品，其中一个主要目的是满足人民币为加入SDR而延长交易时间的需要。