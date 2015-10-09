华尔街已经拉响了经济危机警报

华尔街对于全球以及美国国内经济可能陷入衰退的前景已经感到越来越紧张。

全球经济增速放缓已经成为2015年内全球投资领域的主流态度，由此使得标普500指数和MSCI全球指数双双下跌4%。

根据国际货币基金组织最新公布的预测结果，总量达到73.5万亿美元的全球经济在2015年的增速或为3.1%,而这一数字到2016年或达到3.6%。有分析人士指出，上述数据在真正成为现实之前仍有可能被下调或被修改。

花旗集团经济学家维勒姆·布衣特(Willem Buiter)在接受记者采访时指出，他预计未来全球经济将处于潜在经济产出值的下方持续运行，此现象被普遍认为是全球经济陷入衰退的标志。基于此，维勒姆·布衣特认为全球经济在2016年陷入衰退的可能性正在扩大。

维勒姆·布衣特在写给客户的一份备忘录中说到：“我们认为有证据显示全球经济产出缺口表现较为负面，而全球经济目前的增速也处在潜在水平以下，由此全球经济产出缺口可能会进一步扩大。目前全球经济发展低于平均水平，而这一现象可能会把全球经济拖回到衰退状态。”

有观点指出，对于投资者而言经济衰退并不完全是坏事。

在第二次世界大战之后的12次经济衰退中，标普500指数有6次出现涨幅，另外6次则出现跌幅。S&P Capital IQ美国股票策略师山姆·斯特沃尔(Sam Stovall)表示，二战之后12次经济衰退中标普500指数的平均表现为下跌3.1%，而曾经在六个月内标普500指数涨幅高达12.9%，而在随后的一年时间里其又下跌15.3%。

有经济学家认为，全球经济衰退同部分国家经济的衰退并不一样。尽管两者的字面意思都是经济衰退，但一个国家的经济衰退是指经济连续出现季度性负增长的现象。然而对于全球经济而言，经济衰退的标准就有所不同。如果全球经济增幅绝对值低于3%或全球国内生产总值(根据市场汇率调整值)低于2%，此种情况就可以被称为经济衰退。无论是按照哪种标准，世界经济可以说一直处于风雨飘摇的状态，业内人士预计2015年全球经济增幅(修正值)或达到2.5%，而到2016年将上调为3%。

以牛市观点在业内闻名的Charles Schwab首席投资官利兹·安·桑德斯(Liz Ann Sonders)上周在华尔街发表一系列观点，她表示Charles Schwab对于投资股票已经保持中立态度。Charles Schwab旗下所管理的资产总额高达2.46万亿美元。

利兹·安·桑德斯对于全球经济的担忧分成两个部分。其一是已经被多次讨论的企业收益衰减问题，其二是绝对经济衰退相对较低的发生机率。

根据FactSet和S&P Capital IQ公布的预测结果，标普500企业收益在今年第三季度内的跌幅或超过5%，而在第四季度内跌幅有可能进一步扩大。有分析人士曾一度预测今年第四季度内标普500企业的收益增幅高达12%，而现在的预测结果为下跌1%左右。S&P Capital IQ还预测全球标普500指数企业收益的增幅或为负的0.75%。

数据显示今年9月美国非农就业人口仅新增14.2万人，而劳动力薪酬水平发展较为平稳。尽管如此，利兹·安·桑德斯仍然相信美国国内的就业以及劳动力收入增幅维持在相对健康的状态，她同时还强调在房地产、汽车销售以及建筑业支出领域都呈现出积极发展的状态。与此同时，利兹·安·桑德斯还强调、企业收益和盈利率走低、信用价差有所扩大以及全球贸易增速放缓几大因素仍然是阻碍全球经济前进的障碍。

利兹·安·桑德斯在一份备忘录中写到：“我们相信近期出现经济衰退的可能性仍然为零，不过我们也在密切关注事态的发展。我们将对于给美国股市的中立评级保持更为谨慎的态度，这就意味着投资者在投资美股时不应承担额外的风险。”