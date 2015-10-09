美联储9月FOMC会议纪要5次提及中国

美联储9月FOMC货币政策会议纪要中，五次提到中国，这样的情形实属罕见。

简单的说，今日凌晨的FOMC会议纪要显示，美联储如今搞不清楚经济、全球市场的状况，所以谨慎起见，只好把利率仍维持在接近0的水平。

会议纪要还显示“中国”一词出现了5次，比起上次会议的欲说还休，美联储最终确信了中国近期的放缓和市场动荡对美国经济存在负面影响。

第一次提到是在描述全球经济状况时：

然而，最近其它国家的一些指标受到压制，特别是中国。

第二次是在谈到中国对美国金融市场冲击之时：

尽管美国经济数据大部分都符合市场预期，但国内金融市场状况还是谨慎的在收紧，因全球经济增长的前景越来越令人担忧，特别是中国，增加了金融市场的波动性，以及风险情绪的恶化。

然后又一次在全球经济描述中：

与会者讨论了近期海外经济和金融发展状况对美国经济活动和通胀的潜在影响。中国经济增长实质性的放缓，和潜在的对其它国家的负面溢出效应，可能在一定程度上压制美国的净出口。此外，对中国和其它新兴市场国家发展相关的担忧，促使美元进一步升值、原油等大宗商品价格进一步下跌，这可能压制近期美国的消费者物价水平。

当美联储在决定9月行动与否时，中国显然是个障碍：

在讨论未来一段时期内的货币政策时，委员们判断自从FOMC 7月会议以来经济活动以缓慢节奏在扩张。尽管净出口仍然疲软，但经济仍广泛增长。委员们注意到近期全球金融市场动荡可能在一定程度上限制经济活动，因其导致美元走高、中国和数个新兴市场、大宗商品出口国经济增长放缓。