三大央行将传重磅信息 汇市“最激情时刻”上演在即

在上周异常“丑陋”的非农报告后，美联储年内加息的概率进一步下滑，但其它主要央行也面临扩大宽松的压力，这给美元提供一定支持。周四金融市场将面临本周最“激动人心”的一个交易日——美联储和欧洲央行均将公布会议纪要，而英国央行则将同时公布利率决议和会议纪要。此外，随着中国市场重开，包括外汇、黄金在内的市场走势也将获得新的指引。

亚洲市场周四(10月8日)盘初美元兑一篮子货币上涨，但仍保持在近期区间内，投资者在美联储(FED)9月会议纪要以从中寻找货币政策线索。美元指数涨约0.1%至95.60，为8月末以来93.72-96.70区间的中点。

因美联储可能推迟加息的预期帮助推高美股，美债收益率上升也支撑美元；周四亚市早盘指标10年期美债收益率报2.065%，周三收盘报2.060%。美股标普500指数周三上扬约0.7%。

美国劳工部10月2日公布的数据显示，9月非农就业新增14.2万人，增幅远不及预期的20.1万人。事实上，9月数据甚至低于接受彭博调查的分析师中最悲观的预期。

多数分析师指出，尽管对美联储自2006年来首次加息的时间预期推迟，但欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)有可能追加刺激措施，这仍会给美元提供支持。

美联储纪要

北京时间周五02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布9月政策会议纪要。投资人将审视纪要，寻找美联储何时将施行2006年以来首次加息的线索，看是今年稍晚还是等到2016年。

彭博经济学家撰文称，周四要公布FOMC9月会议纪要。上个月延后加息的决定，正反两方人马“势均力敌”，因此这份会议纪要有三个地方需观察：

首先，分析师要看当时真的想要加息的决策官员有多少，加息大部分是否仍在纸上谈兵，除了里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)以外，其他支持加息的鹰派官员声音到底有多大；

第二，经济情势发展对美国经济展望冲击的担忧升温，这点需厘清。在这点上，相对于其他经济体，焦点放在中国上；

第三，这份会议记录可以深入了解决策官员对于通胀预期的见解，以及他们对短期内整体通胀与核心通胀进一步下滑的容忍度。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co)经济学家Michael Feroli在报告中写道，周四即将公布的9月16日-17日的FOMC会议纪要，可能透露出推迟加息的决定比耶伦暗示的“更加势均力敌”。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)在上月新闻发布会上“似乎在暗示是否加息并不是在双方意见势均力敌的情况下做出的”。

摩根大通报告称，该行对会议纪要将提供“首次加息时需要满足的一系列条件”持怀疑态度。

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家撰写报告称，自从FOMC 9月16-17日政策会议以来，很多事情都出现了变化，其中包括就业增长显著下行。会议纪要已经“变旧”，无法反映最新的形势发展。

报告显示，就首次加息时机而言，“美联储并未与市场作对”；鉴于就业放缓和下半年的GDP展望，“非常不可能”出现鹰派的10月份政策声明。

目前利率期货走势显示，美联储今年加息的可能性只有37%。而两个月以前市场的预期高达77%。

据美联储9月17日公布的“点阵图”，大部分美联储决策者9月暗示，他们目标的2016年底联邦基金利率应高于0.75%。该图反映了FOMC委员的观点，即他们对某个特定时间联邦基金利率所处水平的看法。

期货市场显示，2016年底利率高于0.75%的概率只有35%；但今年年初的预期概率高达97%。

美联储点阵图延续了此前两个季度逐渐向下的趋势，暗示决策者们正在逐渐向市场观点靠拢，即加息步伐将更加缓慢、加息终点下移。

花旗外汇(CitiFX)指出，本周FOMC会议纪要的措辞应会相对鹰派，但考虑到近期经济数据已经走弱，会议纪要将会被视为“过时的”。

欧洲央行纪要

北京时间周四19:30，欧洲央行将公布9月政策会议纪要。分析师称，欧洲央行9月3日管理委员会的会议纪要对于欧洲央行修改量化宽松(QE)计划或提供新信息。

因投资者在猜测欧洲央行扩大QE政策的可能性，周三欧元兑16种主要货币中的14种货币下跌。欧元/美元尾盘跌0.22%，报1.1248。

欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在上月会后的新闻记者会上称，没有讨论到购债计划的规模和速度，但是在开场时首度提到，必要时，购债计划或延长到2016年9月之后。

分析师指出，会议纪要也可能透露决策官员对于外部阻力重视的程度。德拉基对新兴市场经济体趋缓忧心忡忡，称欧洲央行在评估全球经济增长以及外国需求对于欧元区出口的影响。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻纽约的外汇市场策略师Vassili Serebriakov表示，市场还在经历风险偏好的反弹，这使得作为融资货币的欧元受到压力；他说，鉴于美联储推迟加息，投资者对新兴市场的感觉好转。

巴克莱资本(Barclays Capital)在汇市研报中写道，在本周欧洲财经日历时间表相对稀松的情况下，欧洲央行9月货币政策例会纪要内容将吸引到投资者关注。

该行在市场前瞻中写道：“我们认为，市场焦点可能会转向委员会成员讨论进一步放宽货币政策的潜在可能上，尽管欧洲央行行长德拉基在上月会后的问答环节中称，降息并没有予以讨论，但市场多半会细查涉及到利率下一个区段的任何蛛丝马迹。我们认为，存款工具利率的调整可能是促使通胀预期成型的有效手段，尽管此举只会对收益率曲线的近端造成冲击，进而压低欧元汇率。”

总部位于伦敦的Markit Economics在周一公布的报告中称，衡量制造业和服务业表现的欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)自8月的54.3跌 至53.6，低于9月23日公布的初值53.9。数据高于50显示扩张。

Markit首席经济学家Chris Williamson表示：“夏季经济未能加速复苏将令欧洲央行失望，尤其是新增就业数量下滑至八个月以来的低位。9月经济扩张速度的下滑增加了第四季度增速进一步走低的风险，这又将提升欧洲央行进一步扩大QE的可能性。”

英国央行公布利率决议及会议纪要

北京时间周四19:00，英国央行(BOE)将公布利率决议及会议记录。该央行料维持基准利率于纪录低点0.5%不变。

分析师指出，英国央行要改变货币政策立场，可能必须有薪资增加的证据持续出现才行。最近数据显示，生产力回升迟缓，部分委员料还不会支持加息。

英镑/美元周三升至逾两周最高，此前公布的数据显示，8月工业产出在7月回落后反弹的幅度优于预期，推动汇价回升至1.53上方。周四亚市早盘，英镑/美元现报1.5313，基本持平于纽约尾盘水准。

近期数据及政策信号对英镑来说好坏不一，工业产出数据又为此添上一例；投资人已经将英国央行的加息预期推迟至明年稍晚。

巴克莱汇率策略师Nick Sgouropoulos表示：“在周四英国央行政策会议结束前，我们的观点是利率市场在推后明年升息预期方面有些过度。因此，欧元/英镑目前面临的风险为下行。”

Sgouropoulos称，因预期欧央行将祭出更多QE政策，巴克莱分析师预期年底前欧元/英镑将跌至0.70。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)也担忧货币市场在推后英国加息时间预期方面有些过度，不过，他们对由此对英镑持更乐观看法有所保留。

该行分析师表示，在周四英国央行会议结束前，英镑面临的风险是“不对称的”，但仍有风险。他们在一份报告中称，“尽管市场将英国首次加息时间预期推迟至2017年，但如果英国央行对经济的评估悲观，且九位决策者全部投票支持维持利率不变的风险仍可能给英镑施加进一步压力。”

在英国央行9月的政策会议上，货币政策委员会以8-1的投票决定维持利率不变，只有麦卡弗蒂(Ian McCafferty)支持加息。

花旗表示，尽管霍尔丹(Andrew Haldane)近期发表措辞更加平衡的演讲，但英国央行本周四应该不会转为鸽派。即便威尔(Martin Weale)本周投票支持加息，也不会是一个大的意外。

花旗坚持以往的观点，即尽管全球经济蹒跚而行，但(英国)就业市场收紧将令物价反弹，这应会支持英镑。

英国央行首席经济学家霍尔丹9月18日表示，就业数据走软、制造业和建筑业产出的调查数据疲弱暗示，今年下半年英国经济增长放缓，通胀率可能不像预期中的上升。他说，加息的理由“还不太充分。