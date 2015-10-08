开门红！沪指节后首日大涨 石油和金融股贡献最大

因长假期间海外股市普遍上涨，市场气氛有所改观，长假后首个交易日，中国股市沪综指周四(10月8日)以红盘开市，大涨3.38%。

上证综指周四开盘报3,156.07点，涨103.29点。早盘一度大涨近4%，创三周来最大涨幅。上证综指1114支成份股中，有950支出现上涨。

沪深300指数最新上涨3.4%；创业板指数上涨3.2%。

中国官方9月制造业采购经理人指数(PMI)在三年低点附近企稳，自8月的49.7升至49.8；财新中国9月制造业PMI终值从8月的47.3跌至47.2，略优于初值47。

因国庆假期，中国股市自10月1日起休市，直至10月8日恢复交易。自10月1日起的长假期间，海外主要股市全线反弹，美股标普500指数累计上涨3.95%，香港恒生指数则暴涨8%。

据彭博调查八位机构人士所得预估均值，第四季度A股预计将料有12%的上行空间。

石油和金融股对上证综指贡献最大：中国石油上涨2.9%，中国人寿上涨4.5%，中国平安上涨7%，中国石化上涨4.2%，工商银行上涨1.4%。

房地产业类在上证五大行业分类指数中表现最佳，上涨3.3%：华发股份上涨5.5%，保利地产上涨4.8%，珠江实业上涨4.2%，中国建筑上涨3.8%。

消息面上，中国将不限购城市首次购房商贷最低首付款比例从30%下调为25%。

香港《南华早报》援引贝莱德(BlackRock)亚太房地产业务主管John Saunders称，现在是积极寻找中国内地房地产投资机会的时机。

石油股涨势凌厉：中国石化上涨3.6%，中国石油上涨2.9%，中海油服涨停，泰山石油上涨5.7%。交银国际将中国石化H股评级上调至“长期买入”。

国际原油期货在中国国庆假期期间大涨6%，中石化、中石油和中海油在香港同期大涨16%以上。

彭博行业研究显示，中国石化在中国页岩气生产商中占据领先地位，预计2017年其页岩气产量将增长两倍。