美联储糟糕数据面前故作镇静装笑脸，市场不领情冷眼透视

来源：原创 作者：投资李哥

基本面：

"纳斯达克指数周二收盘下跌32.9点，跌幅0.69%，报4748.4点?

标普500指数周二收盘下跌8.4点，跌幅0.42%，报1978.65点

道琼斯指数周二收盘上涨13.76点，涨幅0.08%，报16790.19点

美国总统奥巴马：TPP协议首次包含了一套衡量货币操纵的原则 ，这些原则并非强制执行，但会“提高标准”，中国最近可能在推升人民币 ，TPP对美国农业及中国关系是一利好

欧洲央行管委雅兹贝奇：QE正发挥作用，无需修改。

美联储票委威廉姆斯：美联储应该会在今年加息，（个人备注：这是废话，或者确切的说是谎言，或是自欺欺人，高盛预测美联储首次加息时间有很大几率推迟至2016年初，倒是有几分实话）"

技术面：

昨日终于又拉升了一波，日线收中阳线，虽然带有上引线日内继续上试1150.84，金价徘徊在周线布林中轨下方，macd阳柱增高，dif与dea看涨状态良好，MA5看涨，不过1150上方阻力密集，涨势或恐艰难，4小时周期显示金价站稳1145.92，MA5与MA10保持看多，布林中轨保持看多，macd保持阳线，dif与dea高位滞涨。欧元仍然属于C2浪反弹，昨日收中阳，macd保持阳线，dif上穿0轴，日内关注分水岭1.1282；英镑筑底成功，后市中线震荡看涨，日内关注1.5382附近阻力。

今日观点：

综上所述，美联储糟糕数据面前故作镇静装笑脸，市场不领情冷眼透视，黄金日内关注1150.84得失，逢低做多，欧元关注1.1282阻力效果，高空思路不变，英镑看涨，低多策略。

今日思路：

阻力位1162.29、1156.56、1150.84；支撑位1130.54、1110.24；

1、黄金1150.84不破做空，止损1156.56止盈1140.95、1130.54、1110.24；

2、黄金1140.95企稳做多，止损1133.81止盈1150.84、1156.56、1162.29；

3、白银15.88跌破做空，止损16.07止盈15.56、15.22；

4、加元1.3059不破做空，止损1.3092止盈1.3010、1.2961、1.2613；

5、澳元0.7159企稳做多，止损0.7133止盈0.7214、0.7241、0.7316；

6、日元119.84企稳做多，止损119.66止盈120.15、120.47、121.28；

7、欧元1.1282不破做空，止损1.1317止盈1.1226、1.1154、1.1143；

8、英镑1.5198企稳做多，止损1.5167止盈1.5316、1.5382、1.5597；

9、瑞郎0.9684不破做空，止损0.9702止盈0.9561、0.9526；

10、镑日182.59企稳做多，止损181.47止盈184.38、187.29；

11、欧日134.92企稳做多，止损134.68止盈135.41、135.97、137.42；

12、美指95.43跌破做空，止损95.57止盈94.85、94.43、93.87；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差