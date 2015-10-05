日内回落消化周五非农，逢低做多是后期主要思路

来源：原创 作者：投资李哥

黄金外汇行情解读

投资李哥

2015/10/5 19:38

基本面：

"美国 9月失业率 5.1% 5.1% 5.1%

美国 9月季调后非农就业人口 13.6 20.3 14.2

美国 9月季调后制造业就业人口 -1.8 持平 ---

美国 9月平均每小时工资年率 2.2% 2.4% 2.2%

美国 9月平均每小时工资月率 0.4% 0.2% 0%

美国 9月平均每周工时 34.6% 34.6% 34.5%

美国 9月ISM纽约联储企业活动指数 51.1 --- 44.5

美国 8月工厂订单月率 0.2% -1.2% -1.7%

美国 8月耐用品订单月率修正值 -2.0% --- -2.3%

美国 8月扣除运输的工厂订单月率 -0.7% --- -0.8%

美国 8月扣除国防的耐用品订单月率修正值 -1.0% --- -1.3%

美国 8月扣除飞机非国防资本耐用品订单月率修正值 -0.2% --- -0.8% "

技术面：

上周金价非农数据后大幅反弹以1136.6收盘价售出引线大于实体2倍的倒锤阴线，金价受阻于1154.63（布林中轨），macd阳柱萎靡，dif滞涨，ma5上穿ma10线，日线布林中轨走平，金价承压于下降趋势线，macd阴柱萎缩，dif与dea0轴上方交叉，ma5中轨上方拐头向上，4小时周期macd快速收顶，di与dea有望交叉，布林中轨走平，至发稿前，金价略有回落，与macd回落节奏不协调。欧元C2反弹还没有结束，英镑筑底成功，中线转为震荡反弹。

今日观点：

综上所述，黄金或已经见底，日内回落消化周五非农，逢低做多是后期主要思路，欧元短期依然震荡反弹，多观望少操作；英镑或筑底成功转为中线看多。

今日思路：

阻力位1145.18、1141.15、1137.12；支撑位1122.83、1108.54；

1、黄金1137.15不破做空，止损1145.18止盈1125.32、1122.83、1108.54；

2、黄金1122.83企稳做多，止损1116.3止盈1137.12、1141.15、1145.18；

3、白银15.29突破做多，止损14.89止盈15.41、15.52；

4、加元1.3211跌破做空，止损1.3266止盈1.2687、1.2088；

5、澳元0.7067企稳做多，止损0.7033止盈0.7106、0.7241；

6、日元119.95不破做多，止损118.95止盈120.95、121.51、

7、欧元1.1282不破做空，止损1.1366止盈1.1143、1.1104、1.1065；

8、英镑1.5167企稳做多，止损1.5106止盈1.5217、1.5317、1.5382；

9、瑞郎0.9684企稳做多，止损0.9648止盈0.9808、0.9842、0.9877；

10、镑日181.88企稳做多，止损181.47止盈182.79、184.38、187.29；

11、欧日134.5企稳做多，止损133.61止盈135.28、136.95、137.42；

12、美指95.31企稳做多，止损95.14止盈95.62、95.92、96.4；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差



