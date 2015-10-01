美国ADP数据抢眼 现货金亚市早盘挣扎于2周内低位

连跌4日后，国际现货黄金周四(10月1日)亚市早盘依然挣扎于2周内低位，因美国9月ADP就业人数高于市场预期，且数位美联储(FED)官员近期的讲话提振了年内加息预期。

美国自动化数据处理公司周三公布的数据显示，美国9月ADP就业人数增加20万人，高于预期的增加19.4万人，前值增加18.6万人。虽然美国中西部企业活动6月来首次出现萎缩，但市场受强劲ADP就业数据的鼓舞明显更大，美联储年内加息预期持续升温。

加息将会降低市场对黄金这一无息产品的需求，同时助涨美元。投资者目前静待周五将公布的美国非农数据，以此来观察经济形势和后续的加息进程。

世界最大黄金ETF——SPDR Gold Trust上周三宣布将黄金持有量增加0.48%至687.42吨，但此举并未对金价起到支撑效果。

此外，现货铂金亚市早盘也实现了小幅上涨，自从爆发大众汽车在美国排放测试中存在欺骗行为的丑闻后，铂金价格遭遇打击，一度跌至2008年底以来最低的894美元/盎司。铂金被广泛用于汽车催化剂，尤其是柴油发动机之上。

另一方面，美国股市周三创出三周最大涨幅，欧洲股市和新兴市场股市联袂上涨，基准股指收复了四年来最差一个季度的部分跌幅。第三季度的三个月中，全球股市市值蒸发11万亿美元。在大宗商品市场跌跌不休、中国经济增长放慢以及新兴市场资产外逃的影响下，高风险资产第三季度遭到抛售。