来源：原创 作者：李哥

基本面：



"纳斯达克综合指数收跌26.65点，跌幅0.59%，报4517.32点

道琼斯工业平均指数收涨47.24点，涨幅0.30%，报16049.13点

标普500指数收涨2.32点，涨幅0.12%，报1884.09点

今晚公布美联储ADP就业人数，为周五非农指路，以及为美联储年内是否加息提供依据。"

技术面：

昨日金价收于1125.7，日线收小阴线，收盘价位于中轨下方，分水岭下方，MA5与MA10死叉，macd看空走势健康，4小时周期金价跌破1125.14，macd圆弧底，dif与dea超卖；需要提防随时反弹。欧元1.1282受阻，macd看多走势，价格走势偏空，高位震荡，英镑跌破1.5186，反弹无力，日内继续下行。

今日观点：

综上所述，黄金今日高空为主，关注1127.62阻力，下方空间可看至1105.04，欧元继续在1.1282下方做空，目标下看1.1143，英镑，下行空间已经打开，目标移至1.4715，上方依然关注1.5186。

今日思路：

阻力位1160.45,1156.56,1152.68,1138.92、1125.14；支撑位1121.16,1105.04；

1、黄金1125.14不破做空，止损1129.9止盈1121.26、1117.37、1109.83；

2、黄金1117.37跌破做空，止损1121.3止盈1109.83、1105.04、0.98.67；

3、白银14.68不破做空，止损14.93止盈14.12、13.96；

4、加元1.3406企稳做多，止损1.3364止盈1.3455、1.3504、1.3852；

5、澳元0.7043不破做空，止损0.7211止盈0.6972、0.6934、0.6896；

6、日元119.86企稳做多，止损119.46止盈120.23、121.01；

7、欧元1.1274不破做空，止损1.1295止盈1.1198、1.1125、1.1065；

8、英镑1.5186不破做空，止损1.5273止盈1.5134、1.5076；

9、瑞郎0.9684企稳做多，止损0.9629止盈0.9808、0.9842、0.9877；

10、镑日181.74企稳做多，止损180.95止盈184.23、187.26、

11、欧日134.8企稳做多，止损133.61止盈135.28、136.95；

12、美指95.8企稳做多，止损95.66止盈97.10、97.61；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差