大摩、美银和花旗等大行有伴了！汇丰也加入看涨欧元行列

汇丰银行(HSBC Holdings Plc)是本月最新加入欧元看涨行列的投行。因策略师对欧洲央行准备扩大QE以刺激经济增长和通胀持怀疑态度，欧元/美元本季度迄今上涨0.9%。

上周欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)发表了立场意外强硬的讲话，表示欧洲央行需要更多时间来评估中国经济放缓(尤其是这对大宗商品价格的影响)、油价下跌以及欧元升值是否会令通胀进一步放缓。

周一(9月28日)，汇丰加入了摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America Corp)和花旗集团(Citigroup Inc)的行列，在本月上调欧元/美元的汇率预估。

汇丰外汇策略全球主管David Bloom表示：“假如他们(指欧洲央行)试图通过额外的量化宽松(QE)促使欧元贬值，我们认为这将是相当困难的。”

此前，Bloom在一份报告中将到2016年年底欧元/美元的汇率预测从1.10上调至1.20。

他写道：“欧元有上涨动能，不要对此感到意外。QE已经令欧元/美元从1.40贬至1.05。现在影响有点减弱，欧元/美元将回升至1.20”。

周二纽约尾盘，欧元/美元报1.1249，欧元/日元报134.70。

本季度，欧元兑除日元以外的所有主要货币都呈现上涨态势。

投资者将重点关注周三的欧元区通胀数据。外媒调查显示，欧元区9月通胀年率料为零，不过扣除能源价格的核心通胀率预计将连续第三个月位于0.9%。

分析师指出，若整体通胀率为负值，则为3月以来首见，将会强化对欧洲央行出台进一步刺激措施的预期，而就在六个月前，欧洲央行才刚启动规模逾1万亿欧元的资产购买计划。

欧洲央行在9月3日对其当前计划进行调整，把能够购买的单个债券比例自25%上调至33%，而且德拉基向记者们表示，刺激将持续到2016年9月底，必要时会延后。

意大利联合信贷银行(UniCredit)分析师在研报中称，即便通胀率再次转为负值，通缩风险也较低，因为2014年能源价格重挫带来的基期效应逐渐消退，有可能在年底前推高整体通胀率。

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲央行现在讨论扩大资产购买计划还为时过早，因为欧元区经济仍料将温和复苏。

劳滕施莱格说道：“就我看来，现在讨论扩大QE的具体措施还为时过早。就欧元区整体而言，经济温和复苏的基本情况依然未变。”

在过去两周内，花旗将年底欧元/美元预期从1.07上调至1.13，而摩根士丹利则将预估自1.05调高至1.13。

美国银行则上调欧元/美元汇价预估5%，至1.05，并称欧元存在反弹的可能性。该行表示，假如美联储(FED)今年没有加息，欧元/美元料至少升至1.15。