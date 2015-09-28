欧元/美元和英镑/美元日内走势及前景分析

周一(9月28日)日内欧元/美元和英镑/美元基本面点评和技术前景分析。

欧元/美元：关注上周五低点1.1116。周末前的结利盘涌向导致欧元/美元自日低1.1116反弹至1.11961，收于200DMA1.1186下方，尽管美国GDP被上修，空头结利在北美时段涌入。

本周建议关注主要关注美联储官员讲话，其中包括美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)，纽约联储主席杜德利(William Dudley)、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)和旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)。另外，美国方面经济数据也不容忽视。预计美国8月个人支出和收入分别增长0.3%和0.4%。预计核心PCE持平于1.2%，未决房屋销售预计月率增长0.4%。

尽管有媒体报道称，加泰罗尼亚地区选举分离派获胜，并称胜后18个月内脱离西班牙，并可能离开欧元区。不过目前消息对市场影响不大。欧元/美元也受到市场情绪的影响，欧股起初下跌，不过一旦欧元大幅走低，股市将上涨。

技术面上来看，汇价升至1.1214后跌破200日均线1.1186，暗示汇价将进一步跌向200日均线1.1145。突破将重测1.1116（上周五低点）。只有收于1.1233上方才能打开升向1.1296（更大跌势的23.6%回撤位）大门。

英镑/美元：跌破关键回撤位看跌。英镑/美元上周五受阻于1.5260后收跌于1.5172，虽然美国第二季度GDP被上修，但美联储加息前景依然迷雾重重。上周四美联储主席耶伦的鹰派讲话以及GDP增加美元上涨动能，不过总体的风险依然偏弱，因此，英镑继续承压下行。

上周风险厌恶情绪继续主导市场，耶伦讲话后美联储加息预期不变。CME美联储观察数据显示，美联储在2016年3月加息25个基点的几率很低。即使GDP被上修，对加息预期的提振也不大。考虑市场预计英国央行仅会在美联储之后加息，对英镑来说没有改变。只有风险偏好上升时英镑才会出现技术上的修正。不过亚洲市场表现不一，只有技术因素才能推动汇价反弹修正。后市关注美国个人收入支出数据，利好数据推动风险资产上涨，美联储加息预期才会升温。

技术面上来看，汇价上行测试于1.5260宣告失败，收盘于1.5185（2014年7月至2015年3月跌势的23.6%回撤位）下方，空头依然主导市场，跌破1.5185将引发更强烈的跌势。汇价目前交易于1.52附近，短期阻力位于50小时均线1.5218，突破将反弹至1.5275。汇价跌破1.52将跌向1.5185下方并跌向1.5088（5月5日低点）。