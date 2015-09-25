银行间债市午盘小涨 月末资金压力骤增风险有限

受国债期货上涨带动，中国银行间债市周五(9月25日)现券长端收益率小幅下探。交易员表示，今日资金面趋松和股市走弱对债市略有提振，但市场情绪在乐观中维持谨慎，现券整体未脱窄幅震荡，收益率突破前期低点动力暂不强。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价为3.7600%/3.7525%，周四尾盘为3.7675%/3.7650%。

中国金融期货交易所五年期主力合约TF1512早盘收报98.890元，较周四结算价上涨0.15%；10年期合约T1512收报96.700元，较周四结算价涨0.27%。

交易员表示，日内消息面冷清，现券走势偏暖主要受国债期货带动，10年国债、国开债收益率下行约1个基点；不过收益率向下突破的动力也不太强。宽松资金面和弱势的基本面继续为债市提供利多支撑，早盘股市走弱，可能也对债券有所提振。另外，季末新发债券不多，部分配置需求可能从一级转向二级，令买盘力道增强。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的三年、10年期固息增发债，中标收益率分别为3.3438%和3.8535%；对应投标倍数分别为2.97倍和3.24倍。

中国股市沪综指周五早盘收跌逾1.7%。分析师指出，虽然周四国务院发布国企混改意见，但在增量资金入市谨慎的当下，市场无法支撑这一中长线投资主题，且中秋国庆双节临近，投资者获利了结心态较重。

国庆长假将至，中国央行公开市场本周公开市场转为净投放400亿元人民币。业内人士称，目前资金形势较为平和，因此央行常规操作以中性为主。其他工具上，有中期借贷便利(MLF)等随时待命，短期流动性无需过虑；而再次降准与否，则要看未来外汇占款的变化情况而定。

与此同时，银行间市场周五主要回购利率稳中略降，7天跌幅稍明显。资金供给更趋宽松，跨月资金供需也未显压力，流动性安度季末时点料应无虞。

交易员并指出，距国庆长假及季末仅剩下周的3个交易日，资金压力骤然加大的可能性有限，即便需求有所升温，央行应还会通过公开市场逆回购及短期流动性调节工具(SLO)提供必要扶助。