经济学家一致认为明年中国经济增速将低于7%

经济学家表示，随着产能过剩、投资萧条和制造业放缓，中国明年会进一步下调经济增长目标。

参与彭博新闻社9月17-22日调查的经济学家预计，中国领导人将宣布2016年的增长目标介乎6.5-7%。其中，有四位认为目标会设在6.5%。

参与调查的15位经济学家均认为，明年的增长目标会低于今年的7%，凸显出口下滑、投资继续疲软背景下，中国政府面临的挑战。

“鉴于实际增长呈现下降趋势，我们相信政府会采取一个比以往更加灵活的目标，”国信证券驻香港经济学家Janice Yu表示。

中国国家主席习近平在本次访美之初曾表示，中国仍然能够保持经济中高速增长，并坚定不移全面深化改革。“中国开放的大门永远不会关上," 习近平周二在西雅图欢迎晚宴上致辞称。

参与调查的经济学家还下调了今年下半年的经济增长预期，预测中值为6.8%，而较上一次调查时为6.9%。

周三公布的一项私人调查数据显示，中国制造业复苏前景仍然遥远。中国9月财新制造业PMI初值降至47.0，创2009年3月以来最低水平。民生宏观团队点评称，“下半年经济破7几成定局。"

较差财新制造业PMI数据导致悲观情绪蔓延，上证综指收盘大跌2.19%，香港恒生指数收盘大跌2.3%，而人民币则录得连续第三日下跌，尽管中国央行已经入场干预。

经济咨询公司Roubini Global Economics驻新加坡经济学家Daili Wang表示，中国政府可能会力争明年实现6.5%的增长，但是随着增长遭遇“沉重的阻力”，明年实际的增长会低于政府目标。Wang认为，国企和金融行业的改革，加之房地产和制造业供应过剩会拖累中国经济增长。

自去年11月以来，中国央行已经5次降息并多次降准以提振经济。

调查的中值数据显示，到今年年底法定存款准备金率会下降50个基点降至17.5%，到明年年底降至15.5%。经济学家们同时预计，央行会在今年再次下调贷款利率25个基点，并在明年扩大财政赤字。