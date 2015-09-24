美银美林的“幸福交易生活”：战术性做多美元的3条理由

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)日前指出，市场仍在持续消化美联储上周透漏的“鸽派不变”姿态，外汇市场同样没有分别。

该行在汇市报告中写道：

在美联储决定和声明较预期偏鸽派的情况下，美元的膝跳式跌势来得顺理成章，但汇价很快就收复失地，并回到联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的高点水平。不过短期利率前景的不确定性急剧提升，在结合中国经济的变数，投资者可能在重新大规模建立美元多头头寸方面显得犹豫不决。

虽然短期市场情绪抑或偏向谨慎，美银美林认为有3大动因可令做多美元的策略成为合理选择。

1. 美元多头头寸相比1-2年前显得不那么挣扎。

尽管投资者已对美联储的鸽派姿态做出调整，但头寸分布还是至关重要的汇价决定因素，并对汇价前景起到预示作用。尽管美元涨势早在2015年年中便告启动，但头寸水平达到极限的情况是阻止投资者进一步做多的障碍。但现如今，美元多头头寸水平处在涨势启动以来的最低水位。

2. 不要因树失林。

尽管美联储姿态鸽派，美国经济基本面依然保持强势，并很可能在短期内受到中国的拖累，但最终12月加息的概率依然很高，我们的经济团队对此深信不疑。

3. 市场似乎低估了其他央行的行动风险。

美元在会议过后的反弹部分反映了其他央行的宽松倾向，欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)进一步扩大量化宽松举措的风险都在提升。