德拉基讲话安抚市场 通胀一利好为欧元减负降压

外汇市场周三(9月23日)聚焦欧洲央行行长德拉基讲话。德拉基讲话最终并没有像一些分析人士担忧的那样偏向鸽派，讲话传递的信息显示欧洲央行在目前的情况下还不急于进一步扩大QE规模，这使欧元/美元汇率相对企稳，并没有大幅下落。德拉基在讲话中对通胀水平回暖表示了温和的态度，认为尽管通胀可能会比预期更慢地恢复正常，但至年末仍然将会持续回升。欧元/美元在德拉基讲话后情绪缓和短线攀升，随后回吐涨幅。

欧元区周三迎接一系列经济数据的考验。欧元区整体制造业采购经理人指数表现符合预期，受到亚洲需求疲软等因素，欧元区企业活动增速趋缓。两大欧元区经济体本月表现意外出现反转。一向表现强劲的德国企业活动9月增长小幅趋缓。而一直表现平平的法国9月则出现了逆袭，成功回到50的枯荣线以上。但整体上，德国经济增速仍然高于法国。

英镑和澳元成为本交易日跌得最惨的G7货币。美元指数本交易日基本没有大幅波动，但澳元受到今日公布的中国PMI采购经理人指数下滑的影响出现大幅下挫。本就已经对中国经济高度担忧的投资者再一次受到中国经济数据疲软的打击。作为大宗原材料商品出口大国，澳大利亚出口以及澳元的汇率与中国经济强弱息息相关。澳元/美元周三下跌超过1%，与澳元相类似的纽元跌幅也达到0.5%。

英国央行近期官员们“倾巢出动”纷纷发表讲话，9位MPC货币政策委员会中的8人已经在一周内对货币政策以及英国经济发表讲话。但从内容来看，英国央行内部对于加息的看法仍然存在分歧，这使市场难以预计英国央行最终的决定。同时英国上月公共财政恶化，工业订单也出现下滑，这些因素都使英镑的避险情绪提升，汇率下跌。

德拉基讲话安抚市场 欧元汇率企稳

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)周三在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上讲话指出，当前断言风险是长期还是短期为时尚早。这也暗示央行不会急于扩大宽松措施，欧元/美元短线上扬，最高触及1.1190水平，但随后回落至1.1160附近。

欧洲央行行长德拉基表示，“尽管目前判断风险上升是长期性还是短期性的还为时过早，不过我们认为许多新兴市场目前面临的许多挑战很可能将持续一段时间。”

他说道：“面临这种环境，欧元区复苏仍在继续，尽管速度有轻微的放缓--放缓程度不大，我们的预测略有修订。”

对于欧元区经济和通胀的前景，德拉基表示，要判断最新的经济疲软是否会持续，还为时过早。

他指出，“短期内通胀率将依然接近零，然后会在接近年底时再次上升。通胀要回归并持稳于我们认为的充分接近2%的水平，所需要的时间将略超过此前的预期。”

德拉基强调，“如果部分下行风险在中期内令通胀前景走弱的根本性程度超过我们目前的预期，我们将会毫不犹豫地采取行动。”

德拉基的讲话暗示经济前期仍存不确定性，央行或不会急于扩大宽松措施。这也让市场投资者松了一口气。

欧洲PMI出炉 整体受亚洲需求疲软影响下滑

随着亚洲需求走弱，欧元区企业活动增长在9月趋缓，导致新增就业岗位减少，并迫使工厂削减产出，即便是公司进行了逾四年来的首次价格上调。而当下，有关欧洲央行(ECB)量化宽松政策是否应扩大以对通胀和经济增速施加更大的影响，正存在着争论。

数据编撰机构Markit今天公布的一份调查显示，欧元区9月综合采购经理人指数(PMI)报53.9，低于8月的54.3。

Markit在今天的报告中称，该指数自2013年中以来就一直处在50荣枯分水岭之上。

报告还指出，制造业PMI降至52.0，符合预期但从前月的52.3下降，因出口订单增长放缓。衡量制造业产出的分项指数跌至四个月低点。欧元区服务业PMI从前月的54.4降至54.0，分析师此前预计为54.2。

值得注意的是，欧元区服务业企业四年多来首次可以提高价格，暗示欧元区低通胀压力可能在消退。

德国9月企业活动增速略慢于8月，这暗示第三季德国国内生产总值(GDP)将增长0.4%。

报告称，涵盖制造业和服务业的Markit德国9月综合采购经理人指数(PMI)初值微降至54.3，8月为55.0。制造业和服务业占德国经济的逾三分之二。不过，综合PMI仍然连续第29个月稳稳居于荣枯分界线50上方。

法国9月民间部门经济活动由夏季的迟滞中反弹，制造业产出在连续两个月下滑后恢复增长。

法国9月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值上升至50.4；8月为48.3。9月服务业活动升速也快于预期，服务业PMI从8月的50.6升至51.2。这推动综合PMI从8月的50.2升至51.4。

英国央行官员倾巢出动 加息不明朗英镑仍下跌

英国央行(BOE)官员近期密集登场，行长卡尼(Mark Carney)、副行长康利夫(Jon Cunliffe)、MPC(货币政策委员会)委员威尔(Martin Weale)和央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)等官员先后登场讲话，但他们对于加息的看法仍有出入，加息的谜团或将继续“困扰”市场。

周三，英国央行的另一位副行长布罗德班特(Ben Broadbent)发表讲话，在货币政策委员会的九人之中，他将成为一周之内发表讲话的第八位。在金融市场动荡、美联储推迟加息的背景下，Broadbent的讲话意味着，投资者几乎可以了解到货币政策委员会(MPC)几乎所有人的观点，只剩新任委员Gertjan Vlieghe尚未发言了。

上月英国公共财政恶化的数据也使得英镑的人气受创，而且工业订单也下滑，暗示全球性的经济趋缓正在打击英国经济。

最近几个月欧元在避险情绪升温时表现不错，在8月底中国股市继人民币贬值后大跌时，欧元/英镑触及三个半月高点。

“在中国数据公布后，高风险资产遭遇全球范围的抛售，而对日元等避险货币的需求升温，”一位市场人士说。“这打压了英镑。”

中国PMI表现疲软 澳纽受创下跌

周三欧市盘中，澳元和纽元延续亚太时段的下滑势头，因最新公布的一份中国调查报告又一次打击投资者对中国经济本就脆弱的信心。

外汇市场交易最活跃的是澳元、纽元和加元等与大宗商品相关的货币，这些货币对有关中国大宗商品需求和全球增长的担忧最为敏感。

“市场焦点在于围绕若干新兴经济体增长放缓愈发高涨的担忧，其中主要是中国。10国集团(G10)货币中，澳元和新西兰元与中国经济联系最紧密，”三菱东京日联银行分析师Lee Hardman表示。“主要货币仍然没有明确走势。”