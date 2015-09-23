大势已去？华尔街美元铁杆粉丝开始“投降认输”

在美元涨势消退六个月后，华尔街终于开始“投降认输”。美元表现恐将连续第二个季度逊于策略师的预期。

过去两周，摩根士丹利(Morgan Stanley)、美国银行(Bank of America Corp.)、花旗(Citigroup Inc.)等华尔街大行纷纷下调美元兑欧元汇率预期。

跟踪美元兑六种主要货币汇率走势的洲际交易所(Intercontinental Exchange Inc.)美元指数的预估中值也已降至3月来最低水准。

美元指数本季度以来累计上涨0.9%，远低于2.5%的预估涨幅。

近期全球金融市场动荡给世界经济增长前景蒙上一层阴影，导致美元长达九个月的涨“戛然而止”。

美联储(FED)上周暂时维持利率不变的决定，导致看多美元的基础遭受进一步削弱。

花旗集团驻纽约的十国集团(G10)货币策略全球主管Steven Englander说道：“上周以来，‘举手投降’之意渐渐显现。如今投资者谈论更多的是当前的市况及其成因，而非眼前的最佳买卖标的。”

从下图中可以观察到，与期权交易员相比，策略师的美元兑欧元看涨情绪更强。

参与彭博调查的策略师曾预计美元兑欧元第三季度上涨3.1%，但事实上，继二季度下跌3.7%后，该汇价迄今基本持平。

周二(9月21日)纽约市场欧元/美元下跌0.6%至1.1120。美元指数攀升0.5%，报96.33。

花旗和大摩已将欧元/美元汇率年底预估分别自1.07和1.05上调至1.13。美银则将其预估上调5%至1.05，该机构并表示，假如美联储年内不加息，欧元/美元汇率至少可能涨至1.15。

另一个美元看涨氛围减弱的信号在于，根据彭博的数据，眼下仅有四家投行预计年内欧元/美元会跌至平价，而第三季度初有14家投行做出这种预测。

在截至3月的12个月中，美元收获强劲升幅，主要动力在于美联储年内加息预期。但美联储上周按兵不动，且会后声明措辞鸽派，令联储年内加息预期显著降温。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)提及了一系列美国以外的影响因素，包括中国经济增速放缓、全球市场动荡等。