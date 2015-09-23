欧元成汇市最大“衰星” 德拉基讲话恐引爆大行情

因市场仍然认为美联储会在年内加息，而欧洲央行恐扩大QE，欧元/美元周二触及逾两周低位，该汇价也在过去的三个交易日中下跌300余点，成表现最弱的非美货币。欧洲央行行长德拉基将在北京时间周三晚间发表讲话，分析师预计德拉基将暗示采取更多的刺激措施，欧元恐将再度遭遇“劫难”。

分析师称，如果美联储(FED)上周加息，将会打压欧元/美元，从而支持欧洲经济。但联储决定保持利率不变，使欧洲央行(ECB)面临的进一步放宽政策压力加大。

美联储官员近期的讲话暗示，联储仍可能在今年进行2006年以来的第一次加息，而欧洲央行官员则不断发表鸽派言论。之前欧洲央行执行董事会成员普雷特(Peter Praet)称，如果其通胀目标有危险，决策者们肯定会采取必要措施。

欧元/美元周二(9月22日)盘中跌至1.1113，是9月4日以来的最低位。一个月和三个月欧元/美元风险逆转指标表明，欧元走软的倾向达到逾七周来最强。

周二纽约尾盘，欧元/美元跌0.49%，至1.1135，自上周五触及周三高位以来，欧元/美元已经重挫2.5%。

受欧洲央行和美联储货币政策前景日益分化影响，欧元自8月24日达到的七个月高点1.1714已下跌大约5%。而今年迄今为止欧元/美元已经下挫约7.5%。

交易员们在押注欧元跌至一个月低点只是个开头。期权价格显示，投资者正在支付两个月来最高的价格来防范欧元进一步走低。

高盛(Goldman Sachs Group Inc.)最新发布报告称，因欧洲央行势必将增加货币刺激力度，以实现其通胀目标，欧元/美元未来至多恐下跌1000点。

高盛预计，欧洲央行将维持量化宽松(QE)规模在每月600亿欧元水平直到2016年底，并在2017年年中完全退出原打算于2016年9月结束的QE计划。

包括驻纽约首席外汇策略师Robin Brooks在内的高盛分析师在9月20日的报告中称，这实际上等于是扩大了原计划的规模，应会使欧元承压；因此预计欧元有可能下跌600-1000点，具体取决于欧洲央行QE规模扩大的可信度。

BK Asset Management首席分析师Kathy Lien在一份报告中写道：“上周五至周一，欧元/美元跌幅接近300点，本周汇价很可能将进一步下挫。”

荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley重申，欧元/美元未来12个月将跌至1.05。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至9月15日当周，对冲基金及其他货币经理为连续第三周增加欧元净空头，规模自前周的81,241份合约升至84,202份。

周二纽约尾盘，美元指数涨0.37%，报96.25，接近96.404的两周高位。BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg称：“市场预计美联储12月开始行动的可能性很大。”加息将使投资涌向美国从而推高美元。

DailyFX周二撰文称，市方面，美元强势依旧，非美货币全面回落，欧系货币跌幅整体领先。联储官员近两日的讲话不断强调加息预期，这与欧洲央行的进一步宽松预期形成了鲜明对比，欧元/美元汇价也在过去的三个交易日中下跌了300余点，成为表现最弱的非美货币。尽管美股的最近表现较为疲软，但欧元的“融资货币属性”似乎尚未表现出来。

巴克莱(Barclays Plc)宏观研究主管Ajay Rajadhyaksha表示：“我们感到欧元还有很大的下行空间。预计欧洲央行将延长QE至少6个月，甚至可能是9个月。”

分析师指出，德国10年期国债收益率跌破技术支撑位，意味着可能进一步下降，并导致欧元/美元走低，因为投资者缩减对低收益率欧元计价资产的需求。德国10年期国债收益率跌破9月14日低点0.636%；下一支撑位在8月份低点0.514%，然后是3月份高点0.427%。

因收益率下降使得持有欧元区的吸引力减弱，10年期德国国债收益率走势与欧元/美元正相关。

野村(Nomura)外汇策略师Yujiro Goto说：“欧洲央行似乎准备将QE计划延长至明年9月之后，这利空欧元/美元，欧洲央行和美联储的看法存在明显的分歧。”

东京三菱日联银行(BTMU)分析师Lee Hardman周二(9月22日)表示，欧洲央行或将扩大QE，欧元短期内恐承压下行。

德拉基讲话恐引发大行情

北京时间周三21:00，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言。在欧洲央行上次会议上，德拉基显示出不排除扩大QE。

德拉基面临重启欧元跌势的压力。继上半年重挫之后，欧元在中国市场波动以及美联储加息前景不确定之际被视为“避险港湾”，在过去三个月内兑多数十国集团(G10)走强。

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)驻悉尼的固定收益及外汇策略主管Sally Auld认为，假如欧元继续上扬趋势，欧洲央行或许会感到不安，在遏制通胀的下行风险之际，欧元走强并不是件好事。

欧元区跟美国一样，也深陷低通胀的“泥潭”。但不同于耶伦，欧洲央行行长德拉基不能依靠内需来提振物价。不论是否因为美联储延后加息而带动欧元走强，或是因为新兴市场的拖累，经济学家认为，必要时欧洲央行承诺加码1.1万亿欧元购债计划的可能性越来越大。

荷兰银行(ABN AMRO)驻阿姆斯特丹宏观经济研究主管Nick Kounis说：“令人担忧的地方是，以前央行假设2016年全球经济增长会显著变强，但是现在看起来不像是这个样子，如果美联储上周加息，则会给欧洲央行些许喘息空间。而如今压力又落到了欧洲央行身上。”

欧洲央行首席经济学家普雷特在接受一瑞士报纸采访时重申，如果经济动荡加剧，央行准备好调整其万亿欧元购债计划。在普雷特发表这些讲话以前，欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)上周五曾表示，欧元区和美国货币政策迥异。

欧洲央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)也在近期接受采访时透露，欧洲央行仍有增加资产购买的空间。但没有任何决策官员暗示过会有新的利率调整。

欧洲央行在9月17日发布的经济公报中称，如有必要，欧银有能力扩大QE。经济公报呼应了欧洲央行行长德拉基9月3日的表态。

公报显示：“管理委员会强调，如有正当理由，该行愿意并有能力通过使用职权范围内所有能动用的工具来采取行动，而且特别提醒大家，资产购买计划在调整规模、组成和期限方面有足够的灵活性。”

欧洲央行在本月稍早的会议上调降增长及通胀预估，并警告称中国因素可能会再次引发麻烦。欧洲央行行长德拉基则会后新闻发布会上首度明言，购债计划实行时间可能延长。