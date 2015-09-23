英镑交易简单直白 瑞银告诉你如何操作

英镑/美元隔夜继续承压，汇价跌至1.5340，逼近上周低位1.5328上方附近，美元走强以及英国数据不及预期共同打压该货币对。

数据显示，英国预算赤字创下2012年8月以来的最高水平，触及121亿英镑，一年前为107亿英镑。而英国9月制造业产出停滞，为2年多以来的首次。

技术面看，1小时图显示技术指标转跌，位于极度超卖水平，而汇价目前位于大幅看跌的20小时线下方，表明汇价将继续下跌。

4小时图显示，汇价跌破200周期线，之后录得吞噬阴K线，暗示做空势头强烈。不过技术指标自超卖区域反弹，表明后市可能陷入盘整，跌破日低将快速测试1.5300，然后将面对强劲支持1.5250。

瑞银集团(UBS)表示，英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)在汇率姿态上的不一致令英镑无所适从。

该行在汇市研报中写道：

英国8月通胀数据的发布似乎清除了萦绕英镑上空的阴霾，汇价理应有一轮上涨，英国央行货币政策委员会(MPC)成员福布斯(Kristin Forbes)也向外界传递了正面的信息，但是政策决断过程似乎还是动态的过程。

我们认为，英镑交易非常简单直白，英镑/美元能够突破1.60，而欧元/英镑能够落至0.70或更低。

由于欧元/英镑是英镑的有效汇率指数(ERI)的重要组成部分，我们对该指数的预估为93.0，这意味着在英国央行采取相对鸽派的姿态之前，汇价仍有上升空间，我们预计英国央行会在明年2月加息。