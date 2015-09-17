明天加不加息？华尔街经济学家已经吵翻天

美联储今晚到底加不加息，华尔街的顶级经济学家们已经吵翻天了。

美联储之前的各种表态中释放了太多不明晰的信号，今晚加息与否将显示这家全球威力最大央行，到底是“依数据做决定”，还是会在中国引发的全球市场波动下开始退缩。

丰业银行策略师Guy Haselmann表示，在他三十多年的华尔街从业经验中，从未见过此番分歧之大的情景。他指出，主要原因是因为“美联储发出混杂不一的信号”。今天，一位委员阐述推迟加息的好处，而明天，另一位委员则呼吁立即行动。

“我跟同事开玩笑说，如果我周四的预测错了，周五我会不会丢掉工作？”花旗集团经济学家William Lee表示，答案显然是不会，并且就算预测错了也不会被扣工资。花旗认为美联储今夜将加息。

摩根大通，法兴银行、美银美林等大型银行都预计今夜美联储将加息。不过高盛、摩根士丹利、杰富瑞等机构则认为美联储不会在9月加息，并且他们的观点近期似乎也被越来越多的投资者所采纳。

路透最新调查了80位华尔街经济学家，显示其中45位预测美联储今夜将按兵不动，人数上略胜“加息派”。

同时，即便是同一家机构的经济学家，意见可能也会相左。

德意志银行经济学家Peter Hooper和几位同事周一发表题为“为什么美联储应该加息”的报告，但是该行首席美国经济学家Joseph LaVorgna并未在这份报告是签名，并且在上周将德意志银行的官方口径改成了9月不加息。

如果说经济学家今夜赌上的是自己的声誉，那么投资者和基金经理们赌上的则是真金白银。

“记者和经济学家们有个好处是，如果事情变了，他们可以轻松的改变之前的观点，”Merk Investments首席投资官Axel Merk称，“对我们买方来说，实实在在的收益记录是你无法摆脱的。”

总是能做出正确判断的基金无疑将会及吸引更多客户，随之而来的是更多的手续费和更高的利润，而一旦连续出现失误判断，则可能会让客户很快撤资。

利率掉期市场显示，交易员们认为10月和12月加息的可能性在升高，而9月的可能性在下降如今仅剩29%，12月加息的可能性则高达83%。

多年来，全球投资者仰赖华尔街分析师们的观点来判断各类经济数据或事件的走向，这些分析师里不少就是美联储或其他决策部门的前雇员，例如前文提到的花旗集团的Lee就曾在美联储任经济学家。

不过就是这些本该熟悉美联储决策制定流程的人，也在抱怨他们如今搞不懂央行在想什么。

曾于2010年到2012年间担任前美联储主席伯南克和前美联储副主席耶伦的特别顾问的Andrew Levin最近就表示，美联储的策略“变得太不透明”，分析师只能靠猜测，越来越多的不确定性也将有损美联储多年来为推进的政策透明所做的努力。

Levin认为，美联储本周加息将酿成严重政策错误。

另外有一些聪明的经济学家转换了一下措辞，巧妙的回避了判断对错的考验。他们不再说美联储“将怎么做”，而是说美联储“应该怎么做”。

“我们倾向于认为本周加息，但加与不加的几率是非常接近的，”摩根大通的Michael Feroli表示，“不过我们坚信的是加息是正确的选择。”

附 ，部分大佬们近期观点摘录汇总如下：

支持本次加息：

花旗集团：花旗集团经济学家William Lee在内的人士则认为，金融危机过去七年以后，经济已经足够健康，可以承受利息的上调。本周的加息将是未来一年诸多加息中的首次。

加拿大丰业银行(Guy Haselmann)和Brean Capital LLC的Peter Tchir：在他们看来，下周加息是有理由的，甚至是必要的。

“七年维持零利率似乎没有解决任何问题，”Tchir称：“所以，我们还是试试别的法子吧。”

对于最近的市场波动，他给出了非常特别的看法：认为这恰恰凸显了美联储需要开始加息，而非继续等待。他认为，历史罕见的宽松货币政策促使投资者的风险情绪太过高涨了。

摩根大通(Michael Feroli)：9月份难以预料，加息可能性略大。

富国银行(John Silvia, Mark Vitner, Michael Brown)：尽管9月份采取行动艰难，但等到10月或者12月行动并不会更容易。坚持美联储在9月份会议上将联邦基金目标利率上调0.25个百分点的预期。

不支持本次加息：

高盛集团(Goldman Sachs)的策略师Jan Hatzius：他指出，“9月甚至都没有朝加息的方向贴近。”

对冲基金巨头：对冲基金巨头Ray Dalio等人士认为，在全球经济脆弱的背景下，加息将酿成史诗级的大错，促使决策者不得不突然之间改变政策轨道，重新开始印钞。

Oppenheimer Funds Inc。首席投资官Krishna Memani和哈佛大学、前美国财长Larry Summers。Memani和Dalio：他们都认为，加息时机还不成熟，决策者们最终会发现，不得不需要再度启动量化宽松，为经济做“心肺复苏”。

Memani称，虽然美国经济增幅比较稳定，“但却没有将所有证据考虑在内”。他指出，例如中国等发展中经济体债务负担较重，可能令增幅承压。

法国巴黎银行：FOMC将推迟加息，并给出鸽派的展望，耶伦将重申今年晚些时候采取行动。

瑞穗(Steven Ricchiuto)：美联储可能会等到2016年下半年才会有加息的条件。

高盛认为不会加息，也定制好了股票买卖清单。

虽然，高盛在上周明确表示了本次加息很有可能会再次延误，而本周该行的股票策略团队却已在让客户为近10年来美联储的首次加息做好万全准备。甚至在上周的一份报告中还列出了美联储加息情景下建议持有的股票，以下就是高盛在“高质量股票篮子”中推荐的部分股票：

Chipotle；Dollar Tree；百事可乐；Kinder Morgan；贝莱德；谷歌；苹果；Priceline；甲骨文；富国。