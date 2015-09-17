英央行加息论调频现 对于经济发展表示乐观

英央行尽管上周在利率决议中继续维持现行利率水平不变，会议中对加息问题没有过分强调，但近期加息论调频现，对于英国经济发展表示乐观。

英国央行MPC委员Forbes上周五发表讲话表示，汇率的影响很重要，预计加息路径空间将更快开启。英镑强势使英国央行得以将利率维持在低水平，英镑汇率拖累作用的减少，或意味着加息将提前。

之前英国央行行长卡尼认为，中国经济下滑和油价下跌固然产生了通胀下行压力，但这不可能影响英国央行加息的进程，卡尼在全球央行Jackson Hole会议期间表示，任何全球经济下行风险都必然给英国经济增长带来考验，"在我看来，最近的事件还没有改变英国央行货币政策委员会让国内通胀回升至目标的策略。"

卡尼强调，中国等亚洲国家经济进一步放缓、特别是伴随其本币持续贬值可能进一步施加输出型通缩压力。但英国对中国的直接风险敞口"适度"，中国经济增长放缓可能进一步压低英国通胀，不过以前没有、现在也没有改变英国央行对何时可能加息以及怎样加息的看法，中国的形势变化不可能改变加息进程。他重申，英国央行的货币决策会"在今年年末左右更加明朗"。

8月本月公布的7月英国CPI出乎市场预料同比微升0.1%，略高于6月的零增长，7月核心CPI还创五个月新高。通胀回暖令市场对英国通缩的担忧有所缓和，英国央行的预期显示，其加息时点最有可能在明年上半年。有经济学家认为，加息进程主要依靠工资和就业数据，这两者增长还比较强劲，所以对英国央行明年年初加息的预期仍不变。

从技术上看，英镑昨日亚太盘开盘后小幅反弹，盘中触及1.5355一线承压下行，欧市盘初回落至1.5329一线震荡反弹，盘中收复1.5400后扩大涨幅，从日线来看，短期均线拐头向上，中长期均线上方承压，MACD零轴下方金叉运行，布林中轨偏下，上下轨收窄，从上行方向看，上方阻力1.5550，1.5610，从下行方向看，下方支撑1.5450，1.5400.