美联储加息陷入左右为难

美国联邦储备委员会(简称美联储，FED)本周将迎来主席叶伦上任以来最重要的一次政策决定，无论此次会议是否开启近10年来的首次加息，美联储的公信力都面临风险。

分析称，尽管美联储数月来微调传递的讯息，深入分析经济数据，仔细就谨慎地逐步加息凝聚共识，但其如今处在左右为难的境地，利率加也不是，不加也不是。

包括美国前财长萨默斯在内的诸位重量级批评人士认为，由于全球经济增长疑虑引发市场动荡，且国内不存在通胀风险，所以现在加息是错误的。

其他人则说，如果美联储推迟宣传已久的加息，让投资者继续揣测加息时间，那么联储的信誉将受损。

就美联储自身而言，17日结束两天的会议时有可能温和加息。美联储官员最近的言论表明，联储将试图安抚投资者，承诺无论做何决定都要继续促进经济复苏。

美联储自2008年底经济严重衰退以来便维持利率在低位不变，并早在三年前首次表示有意在2015年中期左右升息。但即使美国经济持续有傲人表现，但总有这样那样的事情让决策者暂不采取行动。

过去三年美国的通胀率一直低于美联储的预测。后来经济又在今年第一季急剧放缓，主要是因为冬季恶劣天气及美元升值所致，经济前景模糊的程度足以让美联储放弃在6月升息。