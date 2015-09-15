日银决议毫无悬念 中国股市左右日元

美元/日元周二(9月15日)亚盘冲高回落，日本央行维持政策不变，汇价更多地受到中国股市影响。

日本央行宣布以8比1的投票结果，维持每年将货币基础提高80万亿日元的关键政策不变。

日本央行认为，日本经济继续温和复苏，但下调出口和产出评估，同时调降对海外经济体的评估。

该行对此解释为，发展中经济体增长前景放缓，这对出口和生产造成影响。尽管新兴经济体成长减速，但以发达经济体为主的海外经济体继续以温和步伐成长。

日本央行同时指出，CPI目前可能在零水平附近，较长期通胀预期上升。

日本央行维持货币政策不变，合乎市场预期。美元/日元对此反应相对平淡。汇价亚盘更多地受到中国股市左右。

沪综指周二开盘跌2.3%，至3,043.80点；中国沪深300指数开盘跌2.2%，至3,208.74点。此后，上证综指盘中一度下跌近2.5%，两天跌幅扩大至5%。沪深300指数一度下跌2%；创业板指数一度下跌3.3%。

中国股市续跌，引发市场避险情绪。美元/日元未能站稳120.60上方的高点，转势下跌至120.10水平。就日内而言，汇价能否在中国股市收盘前站稳119.83支撑上方就十分关键。之后，就看欧美股市走向了。