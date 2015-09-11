每周摘要 9月7日-9月11日

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件：“对待加息 美联储不应轻举妄动”

腾讯财经：中国将允许外国央行进入在岸外汇市场

中国经济网：俄总理：不允许食品通过灰色渠道进入市场

腾讯财经：全球衰退风险加速上升

幸福投资网：英国7月制造业产出大幅下滑 贸易赤字飙升

FX168：法国总统奥朗德提名法巴前银行家接任央行行长

幸福投资网：对近期全球经济状况的十大总结

新浪财经： FT：对待加息 美联储不应轻举妄动

网易财经：阿里股价暴跌 将亚洲最大互联网企业头衔让位给腾讯

新浪财经：中国库存下降 铜价结束跌势有希望？

MQL5：达沃斯论坛重磅消息！中国将向外国央行打开境内汇市大门

货币，汇市新闻：“下一个加入货币大战的国家是？”

腾讯财经：有关美联储加息决定的4大猜想

FX168：德意志银行：美/日不建议逢低多的七大理由

和讯外汇：中金：人民币国际化措施加码 汇率贬值预期缓解

腾讯财经：离岸人民币兑美元暴涨854点

网易财经：下一个加入货币大战的国家是？

新浪财经：外汇市场疯狂猜想：类似30年前“广场协议”一幕再现？

凤凰网财经：美联储9月加息 是大概率事件

FX168：每日比特币：比特币公司Bitcoin G





股市新闻：“全球股市为何能暴跌暴涨？”

腾讯财经：卢比贬值难挡印度股市下跌

新浪财经：欧股跌收1.4% 巴西相关股重挫

百家财经：全球股市为何能暴跌暴涨？

FX168：逆天！A股飙升惊动全球市场 欧元哀叹GD

新浪财经： 瑞银：A股目前估值吸引力称霸亚太股市 看好12只股

腾讯财经：美股低开 纳指下跌0.2%

生意地：日股波动性大涨越来越像赌场,日股,A股

华尔街见闻：全球股市及大宗商品大涨 但背后逻辑恐怕并不乐观

FX168：巴菲特：股市不好但也不坏 将继续投资320亿美元

市场新闻：“中国股市与美联储加息何去何从？”

中国新闻网：联合国：全球主要食品价格跌至六年最低值

东方财富网：中国股市与美联储加息何去何从？

中国经济网：国际化助推TCL成功转型

腾讯财经：中国财政部称苹果2013年在华少缴税4.52亿元

幸福投资网：一张图看清美联储官员如何调戏市场

新浪财经：熔断机制利于减缓市场波动

中国经济网：BBVA:美国市场消费刺激墨西哥汽车行业增长10.8%

东方财富网：雅芳与私募洽谈售股 股价直线拉升

路透：三星推出Samsung Pay 寻求通过移动支付服务打开局面

FX168：苹果发布iPhone 6s和6s Plus 速度更快并有3D Touch新功能

新浪财经 ：再开条战线？滴滴快的支持Uber美国竞争对手Lyft

中国经济网：越媒：越南每月自中国进口1亿美元汽车

中金在线：新兴市场深陷麻烦 但投资者看好印度市场

新浪财经：俄罗斯人爱中国网购 交易金额创新高

原油，贵金属一周趋势：“印度8月进口黄金126吨 今年至今进口量增长66%”

FX168：印度8月进口黄金126吨 今年至今进口量增长66%

腾讯财经：原油直线拉升 纽油涨超2%

新浪财经：三井贵金属：不确定性影响市场 金价下行目标1107至1093

FX168：黄金接近实物需求旺季 但分析师称金价未出泥潭

新浪财经： 路透：不管喜欢与否 中国原油期货必将成为全球指标

金融界：美联储下周加息迷雾重重 黄金死守1100暂避鬼门关

路透：委内瑞拉总统称全球油价至少应在每桶70美元

东方财富网：钻石也扛不住了！过去一年跌价30%

腾讯财经：不要人为干涉原油市场 召集峰会没必要

华讯财经：高盛:供应过剩愈发严重 油价或跌向20美元成本价

FX168：洲际交易所ICE布伦特原油期货未平仓合约