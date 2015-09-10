达沃斯论坛重磅消息！中国将向外国央行打开境内汇市大门

中国继向三类外资机构开放银行间债市后，国务院总理李克强周四(9月10日)在大连达沃斯论坛上发表演讲时表示，中国下一步将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。境外行已获准进入中国的银行间债券市场，此举可促使他们在储备中纳入人民币资产。

分析人士指出，此举将有助于提高人民币的国际认同，并将在境内释放美元流动性，预期给中国汇市带来的风险有限。

李克强还表示，中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。中国将逐步实现人民币资本项目可兑换，将建立跨境人民币支付体系。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩对于该重磅消息发表评论称，整体上看，允许境外央行直接进入银行间外汇市场平盘，是人民币国际化、市场化的一步，是在岸人民币汇率进一步对外开放一个好的开始。

谢亚轩指出，境外央行需求规模预计不会太多，主要以储备配置和满足境外人民币流动性保障的相关需求为主，包括境外个人、企业需求在得不到满足时可向当地央行求助；预计不会包含博取汇差的投机性需求，给境内汇市带来的风险较小。

谢亚轩认为，此前中国与境外央行签订的货币互换协议更多是形式上的承认，能够直接进入外汇市场后，换汇将更为市场化；下一步需要延长境内银行间外汇市场的交易时段，更好地与境外接轨。

中银香港高级经济研究员柳洪表示，中国打开银行间外汇市场有助于向境内外汇市场释放美元流动性，并调整境外央行外汇储备结构；对中国来说，一定程度减轻了中国央行维稳汇率的压力，并能减少外汇储备的下降，长期有助于降低中长期利率，并最终降低中国实体经济融资成本。

柳洪指出，境外央行进入银行间外汇市场，一般是长期持有，作为储备之用，不会频繁操作，故风险可控，且中国央行料也会进行相应的可控性管理；此次开放银行间汇市也是对此前债券市场开放的延续。

中国央行(PBOC)7月14日宣布，境外央行、主权基金等备案后可在银行间债券市场开展交易。

柳洪提到，境外央行将美元换成人民币后，一般会购买债券，尤其是国债或类国债，这有助于压低国债收益率，将进一步推高国债价格；预计下一步汇市放开的步伐可能与债市类似，即再放开境外主权基金进入银行间汇市，未来不排除开放到境外商业银行的可能性。

农银国际联席研究主管林樵基则表示，外国央行的参与将会让人民币在岸价格更能够得到国际的认同；相较于外国央行通过本地银行交易，在有直接参与的渠道后，他们将获得更多弹性且更可控制成本。整体而言，这对人民币国际化有利，让外国央行更有意愿持有人民币作为储备。