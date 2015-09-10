李克强讲话稳定市场 人民币续跌走势缓和

全球股市周三(9月9日)出现全线翻红的局面，尤其是日经指数亚市盘中收出7.71%的涨幅，这推动了澳元、纽元等商品货币汇率攀升，纽元攀升尤为猛烈，涨幅超过1%。澳洲联储副主席洛威(Philip Lowe)周三重申了澳元此前下跌、利率处于记录低位等因素对经济的支撑。他的言论符合澳洲联储目前对货币政策采取的观望态度。

日经指数日内涨幅达到7.71%，创下自2008年以来最大单日涨幅，此涨幅在日经指数历史中排名第六位。日经指数的暴涨使日元受到打击，汇率大幅下挫，美元/日元日内涨幅超过1%。全球股市的攀升同时也伤及欧元汇率，欧元的避险需求大幅降低，风险投资者们重新卖出欧元，转向高收益率的股市，美元指数则受到欧元和日元等对手货币下跌的推动周三稳定走高。

加拿大央行周三公布了利率决议，决定维持隔夜利率在0.50%不变。周三美元/加元温和走低，加拿大央行的决议显示央行官员们对近期加拿大经济仍然保持信心，认为国内市场以及美国经济复苏将会提振加拿大经济走出因原油价格下跌产生的低谷。原油价格周三中幅下挫，但此前跌至数年低位之后原油已经回到45美元左右水平，这为加元提供了一定的支撑。

夏季达沃斯论坛在大连召开，中国国务院总理李克强以及国家发改委主任徐绍史在达沃斯论坛上发表讲话。李克强总理表示，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。

人民币周三收盘出现三连跌，与离岸人民币价差继续收窄。市场情绪区域缓和，投机者在严格监管下难以找到套利机会。交易员们表示，目前市场已经收到控制，人民币有空间继续下跌，但跌势平稳，不会引发市场恐慌。

人民币收盘续跌 与离岸价差进一步收窄

人民币兑美元即期周三收盘三连跌至一周新低，中间价则小升。交易员表示，监管层一系列密集从严政策渐起效果，市场亦趋于冷静，央行入市干预压力下降；此时允许在岸人民币小幅回落，缩窄与离岸CNH价差，更利于缓解套利压力。

他们并指出，今日人民币成交较昨日明显萎缩，一方面购汇需求略有减少，另外两地价差已收窄至800点子左右，虽仍具备一定套利空间，但从严监管下套利难度明显加大。短期市场或回归微妙平衡，双向波动中两地价差或逐渐收窄。

香港财资协会公布的数据显示，9月9日美元/人民币(香港)即期汇率定盘价为6.4674。

“感觉市场已经有点稳定下来了，远期（购汇）已经被限制了，即期这边节奏基本在央行这边。”一外资行交易员表示。

一中资行交易员指出，限制远期购汇等一系列措施之后，即远掉市场都比较平稳，“现在人民币可以跌，但不会跌太多，市场不会恐慌。”

监管层近日多举措维护汇率稳定，并紧急重申银行结售汇监管细则。消息人士透露，外管局上海分局要求，加强对短期多次向境外同一人或机构付汇等额5万美元的企业和个人的审核，并加强个人分拆和重复购付汇管理，建立“关注名单”。

达沃斯会议召开 李克强总理重申人民币无继续贬值基础

中国国务院总理李克强周三(9月9日)在达沃斯论坛上讲话指出，中国经济运行缓中趋稳，将适时适度预调微调，加大定向调控的力度，保持经济中高速增长。

李克强会见达沃斯论坛企业家代表时谈及人民币汇率时重申，人民币没有持续贬值的基础，不希望通过人民币贬值来刺激出口，更不愿意看到“货币战”在世界发生。

李克强表示，“我们不会为一些经济指标的短期波动而起舞，但我们也不会掉以轻心，而是适时适度预调微调，加大定向调控的力度...中国政府有能力，保持经济中高速增长、迈向中高端水平。”

对于人民币贬值引发汇率战的担忧，李克强表示，自本届政府成立以来，人民币实际有效汇率已经上升了15%，由于许多国家的货币兑美元大幅下跌，国际市场的趋势致使中国调整人民币汇率中间价报价机制，但也只是小幅微调。

“坦率地讲，人民币汇率小幅回调以后，目前已基本保持稳定。因为人民币不存在持续贬值的基础，”李克强指出。

他称，中国经济运行在合理区间，有比较充足的外汇储备，而且货物贸易的顺差还在增加，这都表明人民币汇率能够在合理、均衡的水平上保持基本稳定。

而且，他表示中国不希望通过人民币贬值来刺激出口，这不符合结构调整的方向，更不愿意看到“货币战”在世界发生，中国作为一个和世界高度融合的主要经济体，如果真的发生了“货币战”对中国只有害、少有利。

日经指数暴涨创六年单日涨幅记录 日元受创下挫

亚太股市周三收盘普涨，日本股市狂飙7.7%，创2008年10月30日以来最大。

日股日经指数周三飙升，创下近七年来最大单日涨幅，此前日本首相安倍晋三的言论引燃外界对政府出台更多经济刺激政策的期望，长线投资者进场逢低买进。日经指数大涨7.7%，收于18770.51点，创2008年10月30日以来最大单日涨幅，制药商和金融类股领涨。东证股价指数上涨6.4%至1507.37，成交3.14万亿日元，比过去100日均值高出逾15%。

澳大利亚股市周三收高，连续第二日录得强劲涨幅，银行和矿产类股领涨，投资者寄望中国政府稳定股市的举措开始显现成效。澳大利亚指数上扬105.85点或2.07%，收报5221.1点，创下逾两周来最大单日百分比涨幅。澳股周二为上升1.7%。

彭博技术分析师Sejul Gokal周三在最新的分析报告中指出，日经指数日内暴涨，日元恐将受到拖累，美元/日元或有望上探121.75水平。Gokal指出，日经创出7年来最大涨幅或将助推美元/日元走高，汇价有望再度测试121.75阻力。他同时表示，“汇价仍处于8月24日以来116.18-122.13的震荡区间。但如果美元/日元本周收盘能够位于121.32上方，则暗示汇价将重启更大级别的上升趋势。”

加拿大央行维持利率不变 官员在大选之前仍保持观望态度

加拿大央行周三宣布，维持隔夜目标利率在0.50%不变。央行在随后的利率决议中表示，在通胀风险下，央行目前的政策立场是合适的。央行方面认为，金融稳定风险变化符合央行的预期，并表示此前降息仍然对加拿大经济保持着刺激作用。

加拿大央行认为，加拿大经济活动受到家庭支出稳健和美国经济复苏坚实的支撑，并表示7月货币政策报告中描述的加拿大GDP增长动能保持完整。中国等新兴市场经济成长的不确定性上升令全球经济复苏的疑虑增强?，央行认为，调整是复杂的，预计会“持续一段时间”。

进出口方面，央行表示，加元的走势有助于吸收一些商品价格下滑带来的冲击。整体出口状况不确定，但数据证实对汇率敏感的出口动能正在增强。通胀符合7月的展望，核心通胀消除的压力被暂时性因素所抵消。金融稳定风险一如预期逐步形成。

加拿大将会在10月举行联邦大选，目前多数分析师认为加拿大央行将会在大选前维持利率不变，以防为大选带来影响。但也有分析师认为央行仍然可能在近期降息。美银美林(Bank of America Merrill Lynch)则更倾向于认为10月降息。该行认为，“即使加拿大潜在经济活动料疲软，不过几乎未见加拿大央行9月降息的原因。若国际原油价格仍低迷，且加拿大经济增长仍疲软，加拿大央行料于10月降息，因进一步货币政策刺激对消除经济疲软是必要的。”