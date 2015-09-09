FED升息概率仅为30% 澳元有进一步反弹空间

澳元/美元周三(9月9日)亚盘持续走高，重返并站稳0.70关口上方。GO Markets分析师Gregory McKenna认为，这主要归功于股市及市场风险偏好的反弹。其主要观点如下：

隔夜全球股市强劲反弹，特别是美股大幅走高，三大股指升幅均在2.4%(或以上)。欧股的升幅也在1%左右。

在疲软的中国贸易数据公布后，这种情况的出现似乎是不可思议的。但是在G20会议之后，市场预期中国会采取扩大刺激措施的方法来确保GDP增速稳定在7%。而中国贸易数据似乎是增强了市场对中国采取进一步刺激措施的预期。

不管这种逻辑能否持续站住脚，至少我们现在看到市场情绪在回暖。之前，市场恐慌情绪成为了股市、大宗商品、澳元、纽元及加元买盘缺乏的主要原因。现在，这种恐慌情绪在减弱。

现在还不能说全球资产价格就这么全线走高了，市场就没有风险了。投资者明显在等待下周的美联储决议。但是市场目前还是没对美联储升息充分定价。从债市来看，9月升息的概率为30%，10月升息概率为50%。在2016年2月前，升息的概率都没有被充分定价。

当然，我们的工作就是在不确定性下进行交易。就目前来看，我们认为澳元和澳洲股市都有进一步反弹的空间。