美国何时加息仍存争议

9月2日，美联储发布了当前美国经济形势报告褐皮书。该书显示，7月~8月，美国经济活动持续扩张。

9月4日，美国劳工部公布的数据显示，8月失业率降至5.1%，低于分析人士预期的5.2%。

8月27日公布的美国二季度经济增速从初值2.3%大幅上修为增长3.7%，超过市场预期。经济增速明显加快，主要原因是二季度美国的消费、投资与净出口均上升，除贸易、库存与政府采购外的国内需求较上次统计上修近0.7%，库存总量录得明显增幅，消费支出较上轮上修0.2%。

综合上述数据来看，美国经济继续在稳步复苏的轨道上行进，这助推了其9月加息的预期。但在国际经济形势普遍下行的背景下，美国加息令其他国家遭殃的可能性使国际社会对美施加压力。

复苏状态向好

褐皮书显示，7~8月美国大部分地区零售活动扩张，11个地区报告温和至适中的经济增长。部分地区就业市场收紧稍微推高薪资水平，就业市场紧张造成的薪资增长在纽约、克利夫兰、圣路易斯和旧金山地区尤为明显。报告显示制造业活动情况良好，多数行业预期将继续以现有速度增长。绝大多数辖区预期经济将维持目前增速，克利夫兰联储辖区仅微幅增长。由于油价走低和中国近期经济增速放缓，对达拉斯贷款需求的前景展望比较谨慎。波士顿地区许多制造业企业提及中国因素对其表现略有影响。

整体而言，褐皮书报告对美国经济活动较为乐观，与今年夏季公布的报告观点相互呼应。

8月27日发布的美国消费信心指数维持在91.9的高位；7月的个人收入环比连续第四个月上升0.4%，薪资增长0.5%，创去年11月以来最大增幅；个人消费支出月率增长0.3%，消费支出开始加快，加上失业率维持历史低位，预计今年三季度及下半年美国经济仍将加速增长。

对外经济贸易大学中国WTO研究院执行院长屠新泉在接受国际商报记者采访时表示，从近期数据来看，美国经济复苏状态良好，前景较为乐观，领先于其他发达经济体。这表明美国此前推行的量化宽松货币政策对其经济复苏起到了调节作用。加上近期国际油价下跌，也有利于美国降低进口石油的成本，利于其制造业发展。

美国里士满联邦储备银行行长杰弗里·拉克认为，尽管美国8月非农部门新增就业岗位不及预期，但就业数据依然强劲。

屠新泉表示，美国劳动力市场灵活性较好，企业可通过削减工资和裁员来适应市场变化。

加息或将延迟

美国FTN金融公司首席经济学家克里斯托弗·洛表示，近来美国一些重要经济数据向好，也许会支持美联储于9月中下旬启动加息。

美国8月失业率的大幅下滑增强了投资者对美联储将于本月启动加息的预期，令9月4日当天纽约股市承压明显。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌272.38点，收于16102.38点，跌幅为1.66%；标准普尔500种股票指数下滑29.91点，收于1921.22点，跌幅为1.53%；纳斯达克综合指数下跌49.58点，收于4683.92点，跌幅为1.05%。

因此也有分析人士认为，近来美股波动剧烈频繁凸显美国金融市场存在脆弱性，这也许会令美联储考虑推迟加息。

武汉大学美国与中国周边关系研究中心副主任苗迎春对国际商报记者表示：8月失业率降至5.1%，已经非常接近失业率降至5%的目标，表明加息可以启动。“不过，鉴于欧洲及新兴经济体可能受到冲击，对美国施压，美国在本月加息的可能性不大，但到今年年底前肯定会启动加息。”

屠新泉说：“美国经济的复苏存在问题。首先，复苏依靠的主要是土地、石油、劳动力等成本的降低，而不是技术进步，其可持续性有待观察；其次，目前全球经济体只有美国增长向好，而再工业化等措施却使美国经济趋向内向，其能否与世界经济形成良性互动不能确定。美国经济在过去几年一直没有发挥‘领头羊’作用。”