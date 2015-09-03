金价大势所趋，空单先行

来源：汇股资讯 作者：投资李哥

基本面：



"[快讯]美联储褐皮书：7月至8月中经济活动持续扩张，就业市场收紧推动部分行业和职位薪资上涨，多数地区报告称劳动力需求和就业适度增长，地区生产活动报告基本积极，波士顿联储报告称许多生产企业称中国经济放缓对其业绩带来影响，

[快讯]美联储黄皮书∶全美多数辖区的经济活动持续扩张，11个辖区适度或温和增长，多数产业预期以现有步调持续增长，美联储黄皮书涵盖了7月至8月中旬的辖区情况，成屋销售、租屋市场广泛改善，房价上升造成房屋库存减少，所有辖区的能源领域持平或下滑，预期油价将长期低迷，零售销售额和旅游业支出喜忧参半，所有辖区的能源领域持平或下滑，预期油价将长期低迷，制造业大致正向，强势美元和亚洲增长放缓是一个担忧。

[快讯]纳指周收涨112.91点，或2.44%，报4709.01点

[快讯]标普500指数周收涨34.83点，或1.82%，报1948.68点

[快讯]道指周三收涨291.53点，或1.82%，报16349.88点

[快讯]美股扩大涨幅，其中道指上涨2%"

技术面：

周二的走势令人失望，金价未能再继周二余力上试新高，而是在月线阻力前倒下，与周二构成吞没线，那么也就宣告反弹A浪结束，也就构成不对称的头肩顶形态，macd也没有配合，而此时的4小时则显示反弹无力，下破不甘的尴尬局面，macd稍显疲态。。

今日观点：

综上所述，昨晚的数据没有推动金价上行，大势所趋，空单先行，欧元也跟着黄金走，英镑继续看空。

今日思路：

阻力位1146.87、1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1123.45、1114.77、1087.36；

1、黄金1134.45不破做空，止损1141止盈1129.55、1116.82、1100.50；

2、黄金1123.45跌破做空，止损1133.2止盈1116.82、1100.50、1087.29

3、白银14.89不破做空，止损14.95止盈14.14、13.96；

4、加元1.3297企稳做多，止损1.3232止盈1.3352、1.3406、1.3790；

5、澳元0.703不破做空，止损0.7062止盈0.6980、0.6955、0.6780；

6、日元120.67不破做空，止损122.75止盈117.09；

7、欧元1.1231不破做空，止损1.128止盈1.1175、1.0942；

8、英镑1.5324不破做空，止损1.5334止盈1.5263、1.5202、1.4769；

9、瑞郎0.9674企稳做多，止损0.9673止盈0.9831、0.9902；

10、镑日185.02不破做空，止损185.8止盈183.87、182.46；

11、欧日135.14企稳做多，止损134.19止盈136.8、138.5；

12、美指95.59企稳做多，止损95.19止盈97.04、98.48、99.3

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差