遭遇A股暴跌洗礼 8月大中华对冲基金表现创16年来最差

今年8月可能是关注中国的对冲基金近16年来表现最差的一个月，兰馨亚洲投资集团(Orchid Asia Group Management)和APS Asset Management Pte等公司都因中国股市暴跌而遭受损失。

据Eurekahedge Pte初步估计，8月大中华对冲基金下跌10%，创下至少2000年1月以来最大跌幅。

继7月下跌14%后，上证综指8月再度下挫12.5%，创下2008年以来最大两月跌幅。由于中国监管机构打击卖空等行为，许多投资大中华地区的对冲基金可能不可避免地会蒙受损失。

最新月末投资者数据显示，8月兰馨亚洲投资集团管理的3.04亿美元策略基金Orchid China Master Fund下跌约7.3%，APS的Greater China Long/Short Fund在截至8月28日的一个月下跌7.2%，其中国A股基金截至8月21日下跌5.5%。

随着6月始于中国市场的下跌行情加剧并波及全球，对冲基金投资者初步感受到了由此带来的惨痛损失。油价震荡及围绕中国经济增速减缓的担忧搅动全球市场，一些知名的美国对冲基金也未能幸免。

根据一封写给投资者的电子邮件，David Einhorn麾下绿光资本(Greenlight Capital)的主要对冲基金上月下滑5.3%。

Leon Cooperman的Omega Advisors和Bill Ackman的Pershing Square Capital Management都在8月份市场跌势最猛的时候悉数回吐今年以来的涨幅。

Eurekahedge驻新加坡分析师Mohammad Hassan说：“大中华对冲基金的3个月回报率可能是至少十年来的最差水平，考虑到这些基金作空中国股市的能力有限，有这样的表现不足为奇。”

在8月股市暴跌之前，中国对冲基金的表现还在整个领域名列前茅。Eurekahedge大中华对冲基金指数今年截至7月份上涨10.5%，而亚洲对冲基金指数的回报率仅为6.8%。

尽管8月股市大跌，但APS的大中华对冲基金今年截至8月28日仍上涨27.7%，兰馨亚洲投资集团的基金则下跌1.9%。截至8月底，上证综指今年累计下跌0.9%。